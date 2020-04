Consulado Brasileiro interrompe emissão de atestados de vida

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York interrompeu a emissão de atestados de vida, desde 18 de março de 2020

Foi publicada no Diário Oficial da União de 17/3/2020 a Portaria nº 373 do Instituto Nacional do Seguro Social, que interrompe, por até 120 dias, para segurados residentes no Brasil e no exterior, a necessidade de apresentação de atestado de vida para fins de recebimento de benefícios sociais. A publicação original pode ser localizada no seguinte endereço: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-373-de-16 -de-marco-de-2020-248328921.

Dessa forma, o Consulado-Geral do Brasil em Nova York interrompeu a emissão de atestados de vida, desde 18 de março de 2020. O Consulado continua a funcionar em regime de emergência. Atendimentos presenciais em situações emergenciais dependem de agendamento prévio.

. Voos de retorno ao Brasil:

O Governo brasileiro segue em negociação com as companhias aéreas, para viabilizar o retorno de brasileiros no exterior ao Brasil. Se você teve seu voo de retorno ao Brasil cancelado, contate a companhia aérea para solicitar a remarcação ou reembolso da passagem. As empresas AeroMexico, Delta Airlines e United Airlines mantêm voos regulares de Nova York (JFK/EWR) para São Paulo.

A companhia American Airlines irá operar os seguintes voos especiais para atender aos clientes que tinham voos agendados para os meses de março e abril de 2020. A empresa não fará reservas para passageiros que não tenham bilhete comprado com a companhia. Somente em caso de disponibilidade de assentos, 24 horas antes de sua partida, esses voos serão colocados à venda no site AA.com.

Envie e-mail para miata.tc@aa.com com as informações abaixo. Caso não disponham da informação, incluam “not available” no campo correspondente, e informem a data e o número do voo original em que não foi possível voar.

. Name as it appears on Passport / Nome como aparece no passaporte

. Contact: phone number and / or email address / Contato: telephone e/ou endereço de email:

. Date of Birth / Data de nascimento (mês/dia/ano):

. AA Reservation Code / Código de Reserva AA:

. Ticket Number / Número do bilhete:

. City you are originating in / Local de embarque:

Até o momento, não há informação sobre voos especiais para o repatriação de brasileiros dos EUA ao Brasil. Caso necessite de apoio do Governo brasileiro para retornar ao País, preencha o seguinte formulário de contato: http://bit.ly/emergenciaconsularBR .