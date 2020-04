Condado distribuirá alimentos às famílias afetadas pelos coronavírus

As 2 mil caixas que serão distribuídas visam beneficiar as famílias forçadas a deixar o trabalho e, portanto, não têm condições de comprar alimentos

O secretário executivo do Condado de Essex, Joseph N. DiVincenzo Jr., o Diretor Brendan Gill e o Vice-Presidente Wayne Richardson estabeleceram parceria com o Community FoodBank de New Jersey (CFBNJ) na criação do Programa Emergencial de Distribuição de Alimentos para ajudar as famílias afetadas negativamente pelo Coronavírus. As 2 mil caixas de alimentos distribuídas visam beneficiar as famílias forçadas a deixar o trabalho e, portanto, não têm condições de comprar alimentos.

A distribuição ocorrerá na terça-feira (28), às 10:00 am, no Essex County Branch Brook Park, Cherry Blossom Welcome Center, entrada pela Heller Parkway, em Newark (NJ). Chova ou faça sol.

“O Coronavírus forçou uma quantidade enorme de pessoas a deixar o trabalho e criou insegurança alimentar entre os moradores que agora têm renda limitada ou nenhuma. O Condado de Essex tem um longo relacionamento com o Community FoodBank de New Jersey e temos o prazer de fazer parceria com eles para apresentar este Programa Emergencial de Distribuição Alimentar para ajudar aqueles que estão em extrema necessidade ”, disseram DiVincenzo, Gill e Richardson. “O coronavírus criou incerteza e desafios imprevistos para todos nós. Esperamos que essa distribuição emergencial de alimentos ajude as famílias que estão com dificuldades”, acrescentaram.

“Somos gratos pelo relacionamento de longa data que o CFBNJ mantém com o condado de Essex e por esse esforço coordenado mais recente em resposta ao surto de coronavírus”, disse Carlos Rodriguez, presidente e CEO do Community FoodBank de Nova Jersey. “Como os impactos econômicos com a piora da pandemia, recorremos a parceiros como eles para distribuir alimentos nutritivos para aqueles que mais precisam, estejam eles já lutando antes dessa crise ou se encontrem em necessidade pela primeira vez em suas vidas ”, acrescentou.

. Como Fazer:

Os moradores que desejam aproveitar o programa grátis devem entrar no Branch Brook Park pela entrada Heller Parkway ou por outras entradas mais ao sul. Os carros que entram pela Mill Street ou em outras entradas ao norte não poderão virar à esquerda no estacionamento do Cherry Blossom Welcome Center. Além disso, pede-se aos residentes que não cheguem ao local antes das 8 horas da manhã. Os veículos que chegarem antes das 8:00 am deverão sair. Isso está sendo feito para permitir o fluxo normal de tráfego através do parque e impedir a criação de congestionamentos.

As caixas preparadas pelo Community FoodBank de New Jersey contêm comida suficiente para 40 refeições. Eles consistem em uma variedade de alimentos não perecíveis, como farinha de milho, aveia, arroz, frutas, manteiga de amendoim, geléia, leite em pó e vegetais enlatados, pimentão, sopa e ravioli. Os itens podem variar de acordo com a disponibilidade.

As caixas de alimentos de emergência serão distribuídas por ordem de chegada, no sistema “drive thru”. Quando os residentes chegam ao local, eles são orientados a manter as janelas fechadas e a abrir o porta-malas. Os voluntários colocarão uma caixa em cada veículo.

O programa fornecerá apenas caixas para carros. Os ônibus não poderão entrar. Além disso, as pessoas que caminharem até o local não serão atendidas.

O Community FoodBank de Nova Jersey (CFBNJ), membro da Feeding America®, fornece comida, ajuda e esperança em todo o estado há 45 anos. Em 2019, o CFBNJ forneceu alimentos nutritivos para mais de 50 milhões de refeições através de sua rede de mais de 1 mil parceiros comunitários, incluindo despensas, cozinhas públicas, abrigos de emergência, despensas móveis e programas de alimentação infantil e para idosos. O Community FoodBank de New representa ferramenta poderosa de mudança que visa combater a fome e fornece recursos essenciais para a manutenção de vidas sustentáveis.