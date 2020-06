Comitê da Câmara se opõe a qualquer acordo comercial entre EUA e Brasil

Os legisladores criticaram a forma com que o Presidente Bolsonaro lida com as questões civis, humanitárias, ambientais e direitos trabalhistas no país desde 2018

Na quarta-feira (3), o presidente do Comitê de Assuntos Tributários (“Ways and Means”), Richard E. Neal (D-MA), e os democratas do Comitê expressaram oposição à intenção do governo Trump de buscar expandir parceria econômica com o Brasil, sob a liderança do Presidente Jair Bolsonaro. Em uma carta ao embaixador Robert Lighthizer, os parlamentares detalharam as várias razões pelas quais é inapropriado o governo dos EUA se engajar em discussões de parceria econômica de qualquer nível com o governo Bolsonaro no Brasil, o qual desmantelou anos de conquistas civis, humanitárias, ambientais e direitos trabalhistas no país desde 2018.

“Por meio de retórica e ações repreensíveis, o governo Bolsonaro no Brasil demonstrou seu total desrespeito aos direitos humanos básicos, a necessidade de proteger a floresta amazônica, os direitos e a dignidade dos trabalhadores e um histórico de práticas econômicas anticompetitivas. Além de merecerem condenação por mérito próprio, essas posições e ações demonstram que o Brasil sob Bolsonaro não poderia estar de forma segura preparado para assumir os novos padrões de direitos dos trabalhadores e proteções ambientais estabelecidos no Acordo EUA-México-Canadá ”, escreveu Ways & Significa Democratas.

“Nós nos opomos fortemente a expandir qualquer tipo de acordo comercial com o governo Bolsonaro no Brasil. O aprimoramento do relacionamento econômico entre EUA e Brasil nesse momento minaria os esforços dos defensores dos direitos humanos, trabalhistas e ambientais brasileiros para promover o Estado de direito e proteger e preservar comunidades marginalizadas”, concluíram os legisladores. “Em vez disso, pedimos que você resolva esses problemas de maneira agressiva, usando as ferramentas de fiscalização dos EUA e levantando-as com seus colegas brasileiros por meio de outros canais mais apropriados”.

Além do presidente Neal, o presidente da subcomissão de comércio Earl Blumenauer (D-OR), com os representantes John Lewis (D-GA), Lloyd Doggett (D-TX), Mike Thompson (D-CA) e John B. Larson (D-CT), Terri A. Sewell (D-AL), Suzan K. DelBene (D-WA), Judy Chu (D-CA), Gwen Moore (D-WI), Daniel T. Kildee (D-MI), Brendan Boyle ( D-PA), Donald S. Beyer, Jr. (D-VA), Dwight Evans (D-PA), Bradley S. Schneider (D-IL), Thomas R. Suozzi (D-NY), Jimmy Panetta (D -CA), Jimmy Gomez (D-CA) e Steven Horsford (D-NV) assinaram a carta.