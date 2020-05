Com internações abaixo de 5 mil, Murphy avalia mais reaberturas

As hospitalizações caíram mais de 40% desde o pico de 8.293 pacientes em meados de abril

O número de pacientes em tratamento nos hospitais de New Jersey para o coronavírus caiu abaixo de 5 mil pela primeira vez em 5 semanas. Havia 4.605 pessoas hospitalizadas com o coronavírus na noite de quinta-feira (7), de acordo com o painel COVID-19 do estado. Os dados são dos 70 entre os 71 hospitais do estado informando. Até 24 horas antes, havia 4.996 pacientes internados com coronavírus.

O Governador Phil Murphy utilizou os índices de hospitalizações um dos principais indicadores de quando o estado pode começar a aliviar a quarentena. Os outros indicadores são que o número de novos casos caiam por 14 dias seguidos, os recursos de teste pelo menos dobrem até o final do mês e que os programas de monitoramento e isolamento permaneçam em vigor.

As contagens diárias de casos e mortes estão aumentando, disse Murphy. Entretanto, ele acrescentou: “Ainda estamos em meio à uma emergência de saúde pública”.

As autoridades anunciaram na quinta-feira (7) outras 254 mortes e 1.827 casos confirmados de coronavírus, elevando o total do estado a 8.801 mortes e 133.635 pessoas que apresentaram resultados positivos.

Murphy deu o primeiro passo no fim de semana passado para aliviar as restrições ao reabrir parques e campos de golfe. Ele também disse na quinta-feira (7) que poderá anunciar orientações nas próximas semanas sobre reabertura de praias, construção civil, serviços não essenciais com retirada dos produtos na calçada e a permissão que hospitais realizem cirurgias eletivas.

“Estamos avaliando”, disse Murphy durante a coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus. “Estamos todos analisando outras medidas que podemos tomar”.

Alguns legisladores, líderes empresariais e moradores estão pressionando o Governador a afrouxar as restrições à medida que o feriado do Memorial Day se aproxima. Cerca de 150 manifestantes foram a Trenton (NJ), na quinta-feira (7), pedindo que Murphy reabrisse a economia no estado.

Os pedidos para afrouxar as restrições ocorrem pois os dados de quinta-feira (7) revelaram que mais de 1 milhão de moradores em New Jersey solicitaram seguro desemprego desde o início da pandemia. Muitos deles relataram que estão lutando há semanas para serem pagos e as empresas estão lutando para se manterem abertas.