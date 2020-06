Coiote que transportou brasileiros assume culpa e pode pegar 10 anos de prisão

Leonides Navarro Jr., de 30 anos, foi preso em 21 de janeiro, após ter fugido de um posto de inspeção da Alfândega no Texas

Na terça-feira (9), em Zapata (TX), o réu Leonides Navarro Jr., de 30 anos, assumiu a culpa com relação à acusação de conspiração para transportar imigrantes ilegalmente dentro dos EUA. Ele permanecerá sob custódia das autoridades até a audiência de sentença, cuja a data ainda não foi marcada. Ele poderá pegar até 10 anos de cadeia.

O Homeland Security Investigations (HSI) conduziu a investigação com a assistência da Patrulha de Fronteira (CBP). O Procurador assistente, Paul Harrison, está processando o caso.

De acordo com as informações apresentadas no tribunal, por volta das 10:00 pm, em 21 de janeiro, Navarro chegou ao posto da Alfândega na rodovia Interstate 35, dirigindo um caminhão Volvo branco com placas de Michigan, transportando uma carroceria Wabash branca. Ele teria afirmado aos patrulheiros que estava transportando “móveis”. Entretanto, não conseguiu apresentar uma nota do embarque, fiscal ou qualquer outra documentação.

Um cão farejador (K-9) alertou para um possível tráfico de pessoas em andamento. Os agentes encaminharam o suspeito para uma fiscalização secundária.

“Enquanto os agentes direcionavam Navarro para a área de inspeção secundária, ele acelerou e seguiu com o veículo através de uma estrada de terra até um campo aberto próximo. Ele continuou a dirigir pelo campo em alta velocidade até bater contra uma cerca.

O motorista abandonou o veículo e correu para o mato. Uma inspeção feita na carroceria encontrou 63 imigrantes naturais de El Salvador, Brasil, Equador, Honduras, Guatemala, México, Nicarágua e China. Nenhum deles ficou ferido.

Com apoio aéreo, os agentes da CBP localizaram Navarro numa área de vegetação densa do Callaghan Ranch, a aproximadamente 2,4 km do posto da Alfândega onde ele havia sido parado. Em um depoimento depois de ser preso, o réu afirmou que sabia que havia pessoas na carroceria do caminhão e se recusou a comentar mais sobre o caso.

Registros no Condado de Webb revelam que Navarro teve 3 detenções entre 2010 e 2017, por porte de maconha.