“Coiote” diz que prisão seria “férias pagas” pelos contribuintes

Rocky Eric Alaniz, de 39 anos, foi detido quando transportava clandestinamente 19 pessoas escondidas na carroceria de um caminhão, no Texas

Quando a Patrulha da Fronteira (CBP) prendeu um motorista no Vale do Rio Grande na semana passada, ele disse aos agentes: “se não o deixassem ir dessa vez, seria apenas um feriado financiado pelos contribuintes com três refeições por dia”, de acordo com a acusação federal feita contra ele. As informações são do canal de TV local KRGV – 5 News.

Na quarta-feira (3), às 7:50 pm, uma carreta parou no posto de patrulha da fronteira Javier Vega Jr., nas proximidades de Sarita (TX). O caminhoneiro, Rocky Eric Alaniz, de 39 anos, residente em Weslaco (TX), já tinha um histórico com a CBP.

No mês passado, quando Alaniz parou no mesmo posto, a Patrulha da Fronteira encontrou 8 pessoas escondidas entre caixas de repolho na carroceria do caminhão, de acordo com a denúncia criminal. Os agentes determinaram que as pessoas não estavam legalmente presentes nos EUA e as detiveram. A Patrulha da Fronteira, no entanto, libertou Alaniz sem acusações. Então, ele voltou menos de um mês depois, na quarta-feira, 3 de junho.

Os agentes da CBP revistaram novamente o caminhão e encontraram 19 pessoas escondidas entre caixas de produtos, de acordo com a denúncia criminal. Os agentes determinaram que essas pessoas não estavam legalmente presentes nos EUA e as detiveram.

“Enquanto Alaniz estava sendo retirado de sua cela no posto de controle para reivindicar a propriedade do veículo, Alaniz declarou aos BPAs (agentes) que eles o deixariam sair de qualquer maneira e que ele sairia amanhã”, de acordo com a denúncia criminal, que se refere agentes da Patrulha de Fronteira como ABP. “Alaniz também afirmou que os BPAs o deixaram ir da última vez e, se não o deixaram dessa vez, seria apenas umas férias financiadas pelos contribuintes com três refeições por dia”.

Alaniz é acusado de transportar ilegalmente estrangeiros nos EUA, violando a lei. Os registros do tribunal não listam um advogado para o réu, que permaneceu sob custódia federal no domingo (7).