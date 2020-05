Cidade litorânea autoriza bebidas alcoólicas em público em NJ

North Wildwood permitirá que os veranistas consumam bebidas alcoólicas em determinados locais públicos, mas sem aglomerações

Uma cidade no Condado de Cape May permitirá que clientes tomem seus coquetéis em determinadas áreas públicas; bem a tempo do fim de semana do feriado de Memorial Day. O prefeito de North Wildwood, Patrick Rosenello, anunciou a diretriz em sua página do Facebook na noite de terça-feira (19). Ele explicou que a decisão foi tomada depois de perceber que os clientes não estavam esperando até chegar em casa para desfrutar de bebidas que acabavam de pedir aos estabelecimentos locais.

A quarentena contra o coronavírus desde o final de março fecharam o atendimento interno de bares e restaurantes, mas eles foram autorizados a oferecer a fazer retirada (takeout) de bebidas e comida no local.

Na sexta-feira (15), o Governador Phil Murphy assinou um projeto de lei que permite que certos detentores de licenças de bebidas alcoólicas, geralmente emitidas a bares e restaurantes, vendam bebidas alcoólicas em contêineres originais ou em contêineres fechados e selados, bem como coquetéis misturados em contêineres fechados e selados para viagem .

“Em um esforço para impedir o que seria um pesadelo, North Wildwood designou certas áreas nas áreas comerciais em que o consumo de álcool será permitido até que o departamento municipal de saúde pública termine”, disse Rosenello.

Especificamente, detalhou o Prefeito, as áreas disponibilizarão mesas e cadeiras colocadas nos caminhos públicos próximos a bares e restaurantes. Rosenello acrescentou que beber somente será permitido nessas áreas e que não serão permitidas aglomerações de “não familiares ou familiares”.

Ao anunciar a assinatura da nova lei, Murphy disse: “O setor de restaurantes e hospitalidade de Nova Jersey, como muitas outras empresas, sofreu tremendas perdas financeiras devido ao COVID-19”.

“Permitir que os empresários com determinadas licenças e permissões vendam bebidas diretamente aos consumidores é uma maneira criativa de aliviar parte dessa incerteza financeira”, afirmou o Governador.

A assinada por Murphy na sexta-feira (15) não mencionou o consumo de álcool em público, e um porta-voz de seu escritório não pôde ser contatado para comentar na noite de terça-feira (19) para ver se eles estavam cientes de que North Wildwood estará permitindo a pratica aos veranistas.

O projeto também permitia que as destilarias artesanais vendessem bebidas alcoólicas destiladas que fabricam para consumo fora das instalações, desde que sejam misturadas com outras bebidas alcoólicas ou não alcoólicas e vendidas em recipientes fechados e selados.