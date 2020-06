Casa Branca diz que vacina contra o coronavírus estará disponível em 2021

Dr. Anthony Fauci informou que a fase 2 de testes começou há alguns dias. Algumas centenas de voluntários estarão envolvidos nessa parte do processo

Os Estados Unidos deverão ter 100 milhões de doses de uma vacina experimental contra o coronavírus até o final do ano, disse na terça-feira (2) o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e membro da Força-Tarefa de Combate ao Coronavírus da Casa Branca.

“Então, no início de 2021, esperamos ter algumas centenas de milhões de doses”, disse Fauci durante uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com o Journal of American Medical Association. No entanto, ainda não está claro se a vacina será eficaz contra o coronavírus. Fauci disse que o primeiro candidato à vacina, feito pela empresa de biotecnologia Moderna em parceria com o NIAID, deve entrar em um estágio final de testes em voluntários, conhecido como Fase 3, até meados do verão. Os preparativos em sites nacionais e internacionais já estão em andamento, disse ele.

“O objetivo real de tudo isso será a Fase 3, que começa na primeira semana de julho, espero”, disse Fauci. “Queremos obter o maior número possível de dados”.

A fase 3 envolverá cerca de 30 mil pessoas. A vacina será testada em pessoas com idades entre 18 e 55 anos, bem como em idosos e em pessoas com outros problemas de saúde.

“Será todo o espectro”, detalhou Fauci.

Ele disse que a fase 2 de testes começou há alguns dias. Algumas centenas de voluntários estarão envolvidos nessa parte do processo. O plano é fabricar doses da vacina antes mesmo de ficar claro se ela vai funcionar, produzindo cerca de 100 milhões de doses até novembro ou dezembro, disse Fauci. Se funcionar, ela poderá ser implantada rapidamente.

Os cientistas devem ter dados suficientes até novembro ou dezembro para determinar se a vacina é eficaz, disse Fauci. Os testes da Universidade de Oxford e da AstraZeneca em andamento no Reino Unido seguirão um cronograma semelhante. Um punhado de outros estudos de vacinas deve começar apenas 1 a 2 meses depois disso, informou ele.

“Estou cautelosamente otimista de que, com os vários voluntários que temos com idades e condições diferentes, teremos uma vacina que a tornará eficaz”, disse Fauci.

Fauci demonstrou otimismo, disse ele, porque, embora o número de mortes por COVID-19 seja “altíssimo”, em grande parte as pessoas se recuperam dessa doença existem indícios que há uma resposta imunológica que pode eliminar o vírus.

“O que nos diz que, se o corpo é capaz de dar uma resposta imune para eliminar o vírus da infecção natural, é um bom indício”, disse Fauci. “Dito isto, nunca há uma garantia”.

Entretanto, mesmo com 10 vacinas já em testes clínicos e mais de 120 em desenvolvimento, muitos especialistas estão céticos quanto à disponibilidade de uma vacina no início do próximo ano. As principais fases do teste podem ser adiadas e, finalmente, as vacinas sendo testadas agora podem não proteger as pessoas contra o vírus. Milhões de doses de vacina fabricadas antes do tempo podem ser descartadas.

Fauci disse que também está preocupado com o que será a durabilidade da resposta imune. As pessoas desenvolvem anticorpos para combater resfriados comuns causados por outras cepas de coronavírus, mas essa proteção geralmente dura apenas cerca de um ano. Isso pode significar que as pessoas precisariam de uma vacina nova todos os anos, como é o caso da gripe comum, devido à constante mutação do vírus.

Fauci também disse que há um “grande incentivo” em andamento nos programas para desenvolver anticorpos monoclonais, plasma de convalescentes e globulina hiperimune. Esses são todos os tratamentos que empregam anticorpos, como as vacinas, pois oferecem mais proteção temporária e também podem potencialmente tratar os sintomas do COVID-19.

Fauci disse que gostaria de ver tratamentos desenvolvidos usando anticorpos monoclonais ou plasma de convalescente que protegem os idosos e aqueles que estão em risco para os piores sintomas do COVID-19.