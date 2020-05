Cancelada previsão de que os EUA estaria livre do coronavírus no outono

Os especialistas da Universidade de Tecnologia e Design de Cingapura alertam que seus resultados estão em constante evolução e, portanto, inexatos

Os Estados Unidos poderia finalmente estar livre do coronavírus no final de setembro e o mundo inteiro poderia esperar o fim da pandemia em dezembro, previram cientistas em Cingapura. As previsões foram da Universidade de Tecnologia e Design de Cingapura, onde os pesquisadores estão usando inteligência artificial para atualizar continuamente seus gráficos do “ciclo” da pandemia por país.

No final de abril, as previsões revelaram que os EUA estaria livre do vírus até 20 de setembro e o Reino Unido poderia ter o fim da pandemia de coronavírus em 27 de agosto, publicou o jornal Metro.co.uk, no sábado (23). Entretanto, a equipe de cientistas retirou seus gráficos, que monitoravam todos os países assolados pelo vírus, de seu site. Ao invés disso, publicou o aviso de que a pesquisa era estritamente para fins educacionais e pode conter erros.

Os cientistas da universidade alertam que seus resultados estão em constante evolução e, portanto, inexatos. Além disso, as previsões não devem levar a “fins apressados” de bloqueios em todo o mundo.

“O otimismo em excesso, com base em algumas datas previstas, é perigoso, pois pode afrouxar nossas disciplinas e controles e causar o retorno do vírus”, alertaram os cientistas.