Campanha visa ajudar esposa que perdeu o marido para o coronavírus

Allan Liane, de 36 anos, deixou a esposa, 3 filhos, era diácono da Cathedral International Church e faleceu na última quarta-feira (8)

Uma campanha no website JustGiving visa arrecadar 5 mil libras (US$ 6.311) para apoiar a família de Elisângela. Allan Liane, de 36 anos, diácono da Cathedral International Church, em Londres, Inglaterra, faleceu na última quarta-feira (8), vítima do coronavírus. Ele era músico na igreja e tocava bateria nos momentos de louvor da comunidade.

A campanha busca apoiar Elisângela-Lyss e seus 3 meninos, que precisam de apoio neste momento difícil. Como diz o comunicado na postagem. “A família está devastada e precisando de apoio”. E reforça que, mesmo não podendo estar por perto para confortar a perda, é possível enviar carinho para a família, através de palavras gentis, orações, e qualquer apoio possível.

O acesso à campanha pode ser feito através do link: https://www.justgiving.com/crowdfunding/elisangelamelo?utm_id=107&utm_term=ZZ4nB3Nqz. Até à tarde de terça-feira (14) haviam sido atingidos 99% do objetivo da campanha.

. Vítimas brasileiras nos EUA:

Nos EUA, o coronavírus também fez várias vítimas fatais na comunidade brasileira. Na noite de sábado (4), Paulo de Andrade Lage, de 54 anos, natural de Alpercata (MG), morador em Newark (NJ), faleceu em decorrências de complicações provocadas pelo coronavírus. Ele residia na Napoleon St., no bairro do Ironbound, e realizava periodicamente o tratamento de hemodiálise numa clínica localizada na South Street, no mesmo bairro. A equipe médica, parentes e amigos especulam que ele possa ter adquirido o vírus fatal durante o tratamento e, consequentemente, a proximidade física com outros pacientes também debilitados; devido à baixa imunidade biológica.

Já na tarde de domingo (5), Liana Sá, de 55 anos, natural do Rio de Janeiro, moradora no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), tornou-se mais uma vítima fatal do surto de coronavírus que assola os EUA. Segundo amigos, a brasileira, que atuava como paramédica do Watchung Rescue Squad, foi diagnosticada recentemente, através do teste rápido, com a doença e estava em casa de quarentena. Entretanto, na segunda-feira (30), o estado de saúde dela se agravou e, então, foi levada a um hospital local, na terça-feira (31), onde ficou internada até à tarde de domingo (5), às 5:30 pm, quando faleceu.