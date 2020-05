Califórnia começa a pagar auxílio para imigrantes indocumentados

A partir desta segunda-feira (18), os imigrantes indocumentados que vivem na Califórnia vão começar a receber um auxílio financeiro do governo. Esses imigrantes vão receber até $1 mil por família.

O governador Gavin Newsom anunciou $125 milhões para o Disaster Relief Fund para pessoas que não tem documentação para trabalhar legalmente nos EUA e foram afetados pela pandemia do coronavírus. A Califórnia é o primeiro Estado a ajudar essa parte da população que não recebeu ajuda financeira do governo federal.

O governo estadual vai destinar $75 milhões ao programa e outros $50 milhões foram doados por grupos filantrópicos.

“Todos os moradores da Califórnia, incluindo nossos vizinhos indocumentados e amigos, têm que saber que estamos aqui para apoiá-los em um momento tão adverso. Estamos juntos nessa jornada”, disse o governador.

A Califórnia tem uma população estimada em dois milhões de imigrantes indocumentados. Segundo o governador, eles representam mais de 10% da força de trabalho do Estado e pagam mais de %2.5 bilhões em impostos estaduais e municipais todos os anos.

A estimativa é que 150 mil pessoas sejam beneficiadas. Para receber o dinheiro, é necessário morar na Califórnia e o pagamento será feito por ordem de inscrição, ou seja, os primeiros a se inscreverem receberão o dinheiro, até que o orçamento destinado ao projeto chegue ao fim.

Os solicitantes têm que ter mais de 18 anos e provar que foram afetados pela crise econômica gerada pela pandemia.