Fechar a cidade até 4 de dezembro foi um pedido e não uma ordem

O fechamento da cidade durante dez dias a partir da véspera do dia de Ação de Graças foi um “pedido” aos moradores de Newark e não uma ordem executiva, disse Sondra Roberts, porta-voz do prefeito Ras Baraka.

“Nós vamos fechar a cidade. Queremos que os moradores se refugiem em casa por dez dias, pois este é o período de quarentena que o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) pede às pessoas. Nós queremos que as pessoas só saiam de casas para atividades essenciais”, disse.

Newark continua liderando a lista de incidência de casos de covid em New Jersey. Apesar do número de mortes ter diminuído nas duas primeiras semanas de novembro, foram registrados 694 novos casos de infecção.

“Estaremos fechados, da véspera do Thanksgiving até o dia 4 de dezembro”, disse Baraka à rádio WBGO 88.3 FM. A mensagem acabou causando enorme confusão, com os moradores pensando tratar-se de uma ordem executiva.

“Não podemos continuar espalhando o COVID-19 em nossa comunidade. Não podemos voltar aos índices de contaminação de abril e maio”, reiterou o prefeito num comunicado emitido no último sábado. “O que podemos fazer é pedir a todos que sejam responsáveis, cautelosos e pensem no bem comum. A vida das pessoas depende disto”.

O aviso de Baraka não destoa do posicionamento do governador Phil Murphy. Municípios de todo o estado foram autorizados a ordenar o fechamento dos chamados comércios não essenciais às 8 PM. Newark começou a implementar a mudança antes mesmo de o governador a transformar em decreto.

Murphy diz não se opor às medidas mais drásticas anunciadas por Newark e Irvington. “Não podemos fazer apenas um remendo, temos que remover pedra por pedra. Temos que continuar trabalhando junto com os municípios para resolver o problema”, disse o governador, que defende que no Thanksgiving as reuniões de congrassamento reúnam no máximo dez pessoas.

Além do pedido de fechamento do comércio ‘não-essencial”, a prefeitura fechou alguns quarteirões do Bairro Leste visando minimizar o tráfego de automóveis e pessoas. Contando com a ajuda de autoridades eclesiásticas, a polícia fechou várias ruas do Ironbound. Apenas os residentes e pessoas com motivos irremediavelmente justificáveis puderam circular durante o final de semana.

41% do Ironbound testou positivo

O Bairro Leste tornou-se referência negativa para o Covid-19 na cidade de Newark e no Estado. Apontado pelo New York Times como um dos principais focos do vírus na região, o bairro preocupa. Cerca de 21% da cidade já testou positivo para o Corona, sendo que o Ironbound praticamente dobrou este percentual, com 41% dos resultados registrados na cidade.

Um grupo de proprietários de restaurantes, bares e lanchonetes (além de outros ramos de atividade), uniu-se em uma espécie de associação informal e tem tentado achar alternativas, buscando um diálogo com as autoridades municipais.