Brazilian Day em Nova York é cancelado 

O tradicional evento brasileiro foi transferida para setembro de 2021

A pandemia de coronavírus afetou até um dos eventos mais tradicionais em New York City: As comemorações da Independência do Brasil que estavam agendadas para ocorrer em 5 de setembro, em Manhattan (NY). O Brazilian Day existe há mais de 3 décadas em Nova York, acontecendo sempre na Rua 46, também conhecida como “Little Brazil”, no domingo que antecede o feriado do Dia do Trabalho nos EUA. Atualmente, a festa ocupa aproximadamente 25 quarteirões.

O evento transformou-se em um imenso sucesso, continuando, através dos anos, a atrair uma multidão cada vez maior, vinda de muitas partes dos Estados Unidos e de outros países. Em 2013, segundo dados do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), milhares de pessoas estiveram presentes no Brazilian Day, lotando vários quarteirões durante todo o dia. Dessa forma, o Brazilian Day se consolidou como um dos maiores eventos populares de Nova York e o maior do gênero fora do Brasil.

O comunicado do cancelamento foi feito pelo empresário João de Matos, fundador e organizador do evento:

“Vocês não imaginam o quão difícil está sendo escrever essa mensagem. Muitos de vocês acompanham o Brazilian Day – Brday desde o seu início na Rua 46, no ano de 1984. Era um palco pequeno, com público estimado em, 5.000 pessoas. Crescemos muito. Realizamos juntos, desde então, e anualmente, 35 festas ininterruptas. No nosso palco já se apresentaram quase 100 top artistas brasileiros e vários americanos. Pelos meus cálculos mais de 30 milhões de pessoas já estiveram no Brday e outras centenas de milhões via TV e redes sociais. Poderíamos ter feito uma fila ou uma ponte de pessoas ligando New York ao Brasil!

Confesso a vocês que desde o final do apoteótico evento do ano passado, que reuniu 2 milhões de pessoas, nós já trabalhávamos, nos movimentando para superar o ano de 2019! Por vocês. Para quem nós fazemos a festa! Contudo, como todos vocês estão acompanhando estamos vivendo uma pandemia mundial, que atinge fortemente a cidade de New York, a cidade do BR DAY e que está tirando a vida de muitas pessoas e mudando os rumos e desejos que apontamos nos primeiros segundos do dia 1 de janeiro de 2020.

Sinceramente, me dói muito escrever esse comunicado. Porém, pela situação, pelos conhecidos que partiram, pela incapacidade do cumprimento dos prazos estabelecidos, pelo retrocesso da economia e dos patrocínios, o prefeito de New York acabou um “press conference “ anunciado que nenhuma licença será dada até Junho e depois não sabem, por todas as incertezas, não me restou outra alternativa senão adiar a 36 festa para o 5 de Setembro de 2021.

Em 2021, pós pandemia, vamos realizar uma grande e bela festa. Uma festa histórica. E eu estarei lá esperando por vocês! Peço a todos que se cuidem e sigam as determinações de nossos líderes! Todos nós voltaremos mais fortes para juntos fazermos a maior festa brasileira fora do Brasil. BR Day 21 a sua festa! Com muita tristeza. João de Matos”, diz a mensagem.