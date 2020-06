Brasileiros perdem tudo em incêndio em Long Branch (NJ)

Cristiane Villahermoza e a família dela perderam todos os pertences durante um incêncio, o qual também desabrigou outros brasileiros

A imigrante Gicelene Faria, moradora em Long Branch (NJ), iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajuda-a-familia-brasileira-incendio-pleasure-bay, a qual o objetivo é angariar a quantia de US$ 15 mil para a família de Cristiane Villahermoza, cuja família perdeu todos os pertences devido a um incêndio em Pleasure Bay (NJ). Até à tarde de terça-feira (2), haviam sido arrecadados US$ 3.733.

“Estamos arrecadando esse dinheiro, para uma família de brasileiros que perdeu tudo no incêndio e os mesmos também irão ter que arcar com os custos do apartamento, pois não possuem seguro e o condomínio não usa o seguro deles para isso. Além disso, um casal de brasileiros que moram no apartamento de cima também perdeu tudo com o alastramento do fogo. Sendo assim, a família de onde começou o fogo, também terá que ajudar os moradores de cima. Gostaríamos de conseguir um valor o qual pudéssemos ajudá-los a arcar com o prejuízo dos dois apartamentos e para as duas famílias conseguirem recomeçar. Obrigado pela ajuda de vocês. Que Deus os abençoem com o dobro”, postou Gicelene no GoFundMe.com.

Na noite de 22 de maio, várias equipes de bombeiros foram enviadas à uma casa de dois andares, na qual os moradores dizem ter começado em um apartamento no térreo. Estima-se que 30 a 40 bombeiros de pelo menos quatro jurisdições diferentes responderam ao Pleasant Bay Apartments, de acordo com a moradora Victoria Brock, que estava no local. As informações são do US Today Network.

Os moradores dos apartamentos estavam no interior quando o incêndio começou, mas todos conseguiram sair com segurança pouco antes do incêndio aumentar, relatou Brock. As chamas saíam pela fachada do apartamento, mas foram controladas entre meia hora a 45 minutos, disse ela.

O incêndio não deixou feridos e a causa não foi divulgada pelas autoridades.