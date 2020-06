Brasileiros fazem campanha para açougueiro esfaqueado no pescoço em MA

O Departamento de Polícia de Everett ainda investiga o caso envolvendo o açougueiro conhecido como “Gilson Flamenguista”

Em 21 de maio, o jornal Brazilian Times publicou o artigo relatando que o açougueiro, conhecido como “Gilson Flamenguista”, havia sido encontrado com cortes no pescoço em um mercado de Everett (MA). Ele foi levado ao hospital local e, após cirurgia, foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sob observação médica.

No mesmo mês, Carla Pagnini, residente em Everett (MA), iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/gilson-flamenguista, cujo o objetivo é angariar US$ 15 mil. Até tarde de quarta-feira (10), haviam sido arrecadados US$ 3.867.

Os cortes foram feitos por uma faca, segundo relatos de testemunhas. “Mas graças a Deus, ele, identificado como Gilson, foi socorrido e levado às pressas, de ambulância, para o Mass General Hospital”, disse uma pessoa em caráter de anonimato. Ele passou por uma cirurgia e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob observações médicas.

As investigações sobre o que teria acontecido estão em andamento. Alguns falam em tentativa de suicídio, entretanto, o Departamento de Polícia de Everett (EPD) não descarta nenhuma hipótese, inclusive tentativa de homicídio.

A direção do Mercado também não divulgou informações e nem quis conversar com a imprensa local. Muitas pessoas usaram as redes sociais para falar que o conhecem e destacaram as qualidades dele:

“Esse homem é um dos caras mais gente fina que já vi na vida. Comprei carne com ele durante anos. Sempre uma alegria enorme. Flamenguista de coração, rapaz muito bacana mesmo. Orando por ele. Que possa ter mais uma chance e se encontrar”, escreveu um internauta.

“Uma pessoa sempre carinhosa e profissional. Amava bater papo com ele e sempre ele falava de Deus comigo. Que Deus cuide dele e vamos orar ao invés de criticar”, escreveu outro.

Uma internauta escreveu que “ele é muito trabalhador e a atendeu, no açougue, na sexta-feira e que na manhã de sábado todos procuravam por ele e o encontraram no basement (porão)”.