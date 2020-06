Brasileiro vítima de enfarto fulminante será sepultado nos EUA

Jackson Melo, de 36 anos, natural de Mantena (MG), vivia nos EUA há 1 ano com a filha de 17 anos, em Medford (MA)

Na quinta-feira (4), Jackson Melo, de 36 anos, natural de Mantena (MG), morreu vítima de um enfarto fulminante. De acordo com informações dos amigos, ele tinha acabado de entrar em seu carro, após deixar o trabalho. De lá seguiria para sua casa, na cidade de Medford, em Massachusetts.

O mineiro foi encontrado dentro do veículo. Ele nem conseguiu ligar o motor. A pessoa que o encontrou disse que começou a se preocupar pelo fato de o amigo não chegar em casa e nem atender as ligações telefônicas. Então, esse amigo decidiu ir ao local de trabalho e o encontrou inconsciente.

O mineiro já estava morto quando o amigo chegou. Jackson vivia nos EUA há 1 ano com sua filha de 17 anos, em Medford (MA).

De acordo com as informações, o corpo de Jackson não será enviado ao Brasil, pois a pedido dos seus pais, ele será sepultado nos Estados Unidos.

Para conseguir o dinheiro para cobrir as despesas de funeral, uma campanha foi aberta por Cleide Costa no site GoFundMe com o objetivo de arrecadar a quantia de US$ 10 mil. Até a tarde desta quarta-feira (10), foram arrecadados US$ 5.494.

Cleide explicou que a campanha foi realizada devido ao fato de a família não ter condições financeiras de arcar com as despesas de velório e sepultamento. Quem quiser ajudar pode acessar o link https://bit.ly/3cMWiDn e fazer uma doação de qualquer valor.