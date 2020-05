Brasileiro morre e namorada fica ferida em acidente de moto

Enzo Vinícius Dolence, de 29 anos, morreu no local e Raquel Andrade, de 32 anos, foi levada em estado grave ao Hospital Geral de Massachusetts

Na noite de quinta-feira (14), o casal Enzo Vinícius Dolence, de 29 anos, morador em Malden (MA), e Raquel Andrade, de 32 anos, sofreram um acidente de motocicleta grave, em Medford (MA), que resultou no falecimento do brasileiro. A equipe de socorro que foi enviada ao local do trágico acidente, ocorrido na Fellsway North pouco antes das 9:30 da noite, relatou que Enzo perdeu o controle de sua Kawasaki 2008 quando o pneu dianteiro bateu na traseira de uma caminhonete estacionada, disse a polícia do estado. As informações são do canal de TV local 7 News Boston (WHDH).

A motocicleta bateu em uma van estacionada, ejetando Enzo e Raquel, moradora em Somerville (MA), em direção à calçada. O brasileiro chocou-se violentamente contra uma árvore, morrendo no local, acrescentou a polícia estadual.

Já Raquel foi jogada na calçada e transportada para o Hospital Geral de Massachusetts com ferimentos graves. Sua condição atual dela não foi divulgada.

Susan Coleman, que mora perto da cena do acidente, lembrou-se de ter ido em auxílio da brasileira depois de ouvi-la gritar.

“Minha filha e eu saímos porque ouvimos gritos. Por isso, fomos ajudá-la e ela estava no chão, me pedindo para ligar para a mãe dela ”, relatou Coleman. “Ela ficava me perguntando: ‘Ele está bem?”

Quem mora na área diz que o excesso de velocidade é um problema constante. Residentes e amigos da vítima montaram um memorial no local. O acidente permanece sob investigação.

A família de Enzo Vinícius Dolence ainda não informou quando ocorrerá o velório ou se o corpo será enviado ao Brasil para sepultamento.