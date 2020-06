Brasileiro morre de coronavírus em Massachusetts

Otaviano de Almeida tinha 66 anos, era natural de São Valentim (RS), residente em Everett (MA), e deixou 3 filhas e 5 netos

Algumas pessoas se uniram nas redes sociais para promover uma campanha e ajudar Jessica Amaya, moradora em Chelsea (MA), que perdeu o pai, Otaviano de Almeida, de 66 anos, para o coronavírus. Conforme ela, o brasileiro morreu inesperadamente na terça-feira (9).

Jessica destacou que, além de ser um excelente pai para as três filhas, era um marido exemplar e um avô dedicado. “Nosso pai era o mundo para nós. Ele tinha o maior coração do mundo, com um grande senso de humor. Ele alegrava o dia de qualquer pessoa e era bondoso”, relatou. “Ele era o tipo de homem que dava o pouco que tinha a alguém mais necessitado”.

Amigos próximos à família relatam que Otaviano faleceu vítima de COVID-19 e pneumonia. Ele foi admitido no hospital em 26 de maio com o que parecia ser um caso de alergia. Entretanto, logo após os primeiros exames, foi confirmado que ele estava com o coronavírus.

Uma campanha online foi iniciada para ajudar a família a arcar com os custos funerários e despesas eventuais. Para conseguir o dinheiro, uma conta foi aberta no site GoFundme.com o objetivo de arrecadar a quantia de US$ 10 mil e até à tarde de sexta-feira (12), foram arrecadados US$ 8.063.

Os interessados em ajudar, pode acessar o link https://bit.ly/2MNOIxB e fazer uma doação de qualquer valor. “Por favor, ajude de qualquer forma. Se você não pode doar, compartilhe. Minha família e eu seremos eternamente gratos”, escreveu Jessica na página da campanha.