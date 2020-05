Brasileiro é preso tentando tirar carteira com documentos falsos

O Departamento da Polícia Estadual de New Hampshire divulgou em suas redes sociais que um brasileiro foi preso no dia 12 e acusado de usar identidade falsa para obter uma carteira de motorista do estado. De acordo com as informações, João Paulo dos Santos, 39 anos, foi indiciado por fraude de identidade, falsificação de documentos, adulteração de registros públicos/privados e fornecer informações falsas a policiais.

O brasileiro foi preso pela Tropa G, uma unidade da Polícia Estadual que combate entre outras coisas a falsificação de documentos

O relatório policial afirma que o brasileiro apresentou documentos em nome de Juan Curet Rivera 37 anos, de Seabrook (NH). Uma audiência foi agendada para ele ser indiciado oficialmente para o dia 16 de junho, no Tribunal de Dover.

Os membros da Unidade de Investigação da Tropa G são treinados para detectar de fraudes e identificar documentação fraudulenta. Eles são designados para ajudar com os crimes que ocorrem no Departamento de de Veículos Motorizados (DMV, sigla em inglês), de acordo com oficiais da Associação de Policiais Estaduais de New Hampshire.

Além da Tropa G, participaram desta prisão, oficiais da Tropa A da Polícia Estadual de New Hampshire, funcionários da DMV, polícia de Seabrook e agentes do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês).

A polícia incentive qualquer pessoa com informações sobre este caso a entrar em contato com o oficial Aaron Richards, através do número (603) 223-8778 ou pelo e-mail Aaron.Richards@dos.nh.gov.

As informações são do Brazilian Times.