Brasileiro com câncer terminal luta para ter sua família de volta

Uma campanha iniciada pela empresária Monique Oliveira, residente em Danbury (Connecticut), visa ajuda um brasileiro a ter a sua família de volta aos Estados Unidos. A empresa está cuidando de todo o processo imigratório, ao lado do advogado Gerald Nowotney, para que a esposa e o filho dele retornem ao país o mais rápido possível. “Vamos fazer o impossível para unir essa família”, afirmou a organizadora.

Renato, que 62 anos de idade, reside há quatro anos em Danbury e há cerca de um ano luta contra um câncer no pâncreas em estágio 4, que já se espalhou para o fígado. De acordo com ele, está sobrevivendo através de quimioterapia, com apenas 10% da sua energia física. “Consigo trabalhar em casa, usando o computador, mas moro sozinho e não consigo mais cuidar de mim e da casa”, disse. “Não tenho ninguém aqui”, continuou.

Ele explica que a esposa e filha estão no Brasil porque há dois anos e meio esperavam pelo Green Card e receberam uma carta para ir ao Brasil para fazer uma entrevista na Embaixada dos Estados Unidos. “Elas deveriam fazer uma entrevista no local, mas foram bloqueadas, e impedidas de voltar ao país por dez anos”, disse.

Por isso Renato resolveu fazer o apelo à comunidade para conseguir ajuda para custear as despesas de advogado, bem como tratamento médico. “Mas a princípio, ele pediu ajuda da imprensa para o caso se torne conhecido e mostrar o quão desumano está sendo tudo o que tem passado”, afirmou.

Ele destacou que precisa de sua esposa e filha ao seu lado para cuidarem dele antes dele morrer. “Eu estou morrendo aos poucos e queria elas aqui comigo antes disso acontecer”, continua. “É um processo absurdo e desumano”, finaliza.

A esposa Tânia, disse que ele é um guerreiro e que mesmo debilitado continua a trabalhar em “home office”, mas têm dificuldades para cuidar da casa. “Há dias que ele não consegue sair da cama e precisa de alguém ao lado dele”, afirma.

“Estamos aqui, eu e minha filha, sem podermos voltar, e o Renato está sozinho precisando de ajuda, companhia e sobretudo amor nestes dias difíceis que ele está enfrentando”, conclui.O link da campanha aberto para ajudá-lo https://bit.ly/2ymzCf0 e qualquer doação é bem-vinda.

As informações são do jornal Brazilian Times.