Brasileirinha luta contra a leucemia e busca doador compatível

Na luta contra o tempo, a estudante Ingrid Gomes Mattos, de 13 anos, diagnosticada com leucemia busca um doador de medula óssea compatível. O drama vivido pela jovem foi divulgado nas redes sociais por Roosevelt Ramos, coordenador e ativista da Fundação Icla da Silva, com sede em New York City.

“Está e a Ingrid Gomes Mattos, ela tem 13 anos e a única coisa que ela quer é vencer essa doença tão cruel que é a leucemia. (Eu) gostaria que soubesse que você pode ser sua única esperança de vida! Seja um herói em vida, seja um possível doador de medula óssea! Se mora no Brasil, procure um hemocentro mais perto de você e faça sua doação de medula óssea; se você mora nos EUA, entre nesse link e faça sua doação de medula óssea: Join.bethematch.org/doeamordoemedula“, postou Ramos em sua página no Facebook.

. Brasileiros no exterior:

A base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, portanto, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doadores de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474.

O provável doador necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio, explicou Roosevelt Ramos, coordenador da Fundação Icla da Silva, com sede em New York City.

“Estamos perdendo nossas crianças e adultos por falta de solidariedade. Ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista.

Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: roosevelt@icla.org”.