Brasileira luta contra o coronavírus em New Jersey

A capixaba Euzira Luzia Pancieri, moradora em Riverside (NJ), foi diagnosticada com o vírus e está em casa em processo de convalescência

Euzira Luzia Pancieri, natural de Colatina (ES), moradora em Riverside (NJ), mãe de 4 filhos, tornou-se conhecida na comunidade brasileira na região pela habilidade em fazer salgadinhos. No sábado (9), ela compartilhou nas redes sociais que testou positivo para o coronavírus, ficou internada uns dias e está em casa em recuperação. As informações são do jornal Brazilian Times.

Na postagem, Euzira relatou que já passou pelo pior da doença, já está em casa e em duas semanas deverá fazer um novo teste. “Espero em Jesus que dê negativo”, disse ela. “Eu quero agradecer a todos os meus amigos que estão em oração por mim e as meninas que vieram me trazer frutas e legumes para eu me alimentar bem”.

A brasileira destacou que o carinho que recebe da comunidade é um remédio muito forte, “pois enquanto não se encontra uma cura para a doença, saber que as pessoas te amam, ameniza o sofrimento da solidão de quem é obrigado a ficar isolado”.

Além das pessoas que foram à casa dela levar doações, a Igreja Católica da Filadélfia, na Pensilvânia, também angariou alimentos e levou uma cesta básica para a salgadeira. “A solidariedade das pessoas é algo que devemos destacar”, comentou.

A capixaba agradeceu a todos e disse que “ficará curada e poderá trabalhar para ajudar quem necessita neste momento de crise”.

Para Euzira, enquanto vive em isolamento, o seu maior e melhor remédio tem sido o carinho que recebe da família e dos amigos. “Até mesmo quem não me conhece, deixa uma palavra de apoio que me dá forças para continuar a lutar contra a doença”, disse.

Ela ressaltou que a solidariedade das pessoas foi algo que a surpreendeu, pois jamais esperava receber tantas palavras de amor. “Me sinto privilegiada por ter pessoas tão especiais torcendo pela minha saúde”, relatou.

Ao final da postagem, Euzira pediu para que as pessoas sigam as instruções das autoridades de saúde e usem luvas e máscaras sempre que sair de casa e não entrem em casa com o calçado que usou para andar nas ruas.

“Valorize o ar que respiramos, pois ele é grátis, e agradeça a Deus todos os dias e ame suas famílias, que é o bem maior dado por Deus”, disse ela.

Euzira passou o Dia das Mães isolada e não pode receber abraços dos seus 4 filhos. “Quem pode abraçar, abrace, diga que ama e demonstre o seu carinho e respeito”, concluiu.