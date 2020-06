Brasileira luta contra o câncer em Massachusetts

Kamila da Silva, de 31 anos, foi diagnosticada câncer no estômago que se espalhou para os ovários, fígado e pâncreas

O grupo Ajuda Comunitária Boston organizou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/family-support-for-ilza-anzalone, cujo objetivo é angariar US$ 15 mil ajudar Kamila da Silva, de 31 anos, que luta contra um câncer no estômago que já espalhou para o fígado e pâncreas. A campanha também visa ajudar Ilza Anzelone, que perdeu o marido, Anthony Anzelone, em 21 de março, em decorrência do coronavírus. Até à tarde de sexta-feira (12), haviam sido arrecadados US$ 1.770.

“Kamila da silva é uma jovem de 31 anos que em maio de 2019 foi levada às pressas para a sala de emergência devido a fortes dores abdominais. Os médicos disseram que seus ovários torceram e mais testes deveriam ser feitos. Foi quando seu mundo desabou ao descobrir que ela não só tinha câncer de ovário, mas o câncer começou em seu estômago. Ela passou por meses de quimioterapia, resultando em uma cirurgia em abril de 2020 para tentar remover os ovários e parte do tumor que cresce no estômago. Durante a cirurgia, os ovários foram removidos, no entanto, o câncer no estômago se espalhou para o fígado e o pâncreas e não havia nada que os médicos pudessem fazer. Kamila ainda está lutando por sua vida recebendo tratamento diariamente. Ela luta não apenas por sua vida, mas também por poder assistir seu filho de 12 anos crescer”, diz a postagem no GoFundMe.com.