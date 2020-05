Brasileira luta contra câncer ósseo em CT

Izabel foi submetida à cirurgias no joelho e quadril e está impossibilitada de trabalhar

Após vencer um câncer de mama há 5 anos, a brasileira Izabel (sobrenome omitido), moradora em Danbury (CT), luta contra um câncer ósseo. Em virtude disso, foi iniciada no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/20mahrlr40, cujo o objetivo é angariar US$ 15 mil. Até à tarde de quinta-feira (28), foram arrecadados US$ 560.

Tumores ósseos são condições raras. Algumas estimativas demonstram, por exemplo, que eles representam apenas 0,2% de todos os cânceres. A maior incidência de tumores ósseos acontece em situações de metástase, originando-se de outro órgão. Entre os tipos de câncer que mais provocam metástase óssea estão os tumores de mama, próstata, pulmão, rim, bexiga e o melanoma.

“A Izabel é uma amiga da família que luta contra o câncer ósseo há cerca de um ano. Há cinco anos, ela venceu o câncer de mama, mas infelizmente agora sua condição é muito pior. Ela passou por uma cirurgia no joelho e no quadril e exige medicamentos caros que a família e amigos próximos ajudaram a pagar. A batalha por ela não foi fácil e agora estamos em um ponto em que ela não consegue mais trabalhar para se cuidar. Ela sente como se suas mãos, pernas e pés estivessem dormentes, deixando-a incapaz de andar e precisando de ajuda com os cuidados básicos. Estamos todos tentando ajudá-la, no entanto, chegou a um ponto em que sua família no Brasil gostaria que ela ficasse com eles. Infelizmente, não temos fundos para enviá-la e garantir que ela tenha todos os medicamentos atuais. É por isso que estou aqui pedindo sua ajuda para enviá-la ao Brasil, comprar seus medicamentos e tudo o que ela possa precisar até que Deus a tenha nesta Terra. Agradeço antecipadamente, pois sei que estamos em uma situação difícil, mas o tempo dela é realmente limitado. Obrigado e que Deus multiplique sua doação e lhe dê mais em saúde e prosperidade. Esta conta foi vinculada diretamente à conta bancária de Izabel e foi criada com seu conhecimento e consentimento”, postou Cassandra Perez, organizadora da campanha beneficente no GoFundMe.com.