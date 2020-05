Brasileira desaparecida é encontrada em segurança na Califórnia

Julyana Vasconcelos Almeida, de 20 anos, estava sumida desde segunda-feira (11) e familiares buscavam o paradeiro dela

Na terça-feira (19), o jornal Globe News USA informou que Julyana Vasconcelos Almeida, de 20 anos, natural de Brasília (DF), que estava desaparecida desde segunda-feira (11), foi encontrada em segurança na Califórnia. Nas redes sociais, Rosângela Bragança, prima da jovem, informou que ela estaria internada numa clínica, acrescentando que não tinha mais detalhes.

Rosângela postou ainda não saber o motivo de Julyana ter ficado tanto tempo sem se comunicar com a família e não detalhou o motivo da internação.

. Entenda o caso:

De acordo com as informações divulgadas pelos amigos nas redes sociais, Julyana Vasconcelos Almeida, de 20 anos, natural de Brasília (DF), foi vista pela última vez na segunda-feira (11). A família dela reside no Brasil e estava desesperada por alguma informação que explicasse o desaparecimento ou levasse ao paradeiro da jovem. O desaparecimento da brasileira foi destaque no canal de TV local KTLA 5 News.

Julyana estava na cidade de Santa Mônica, cidade litorânea da Califórnia e que possui uma das praias mais badaladas dos EUA, que atraem celebridades e turistas internacionais. A brasileira mede 1.75 metro de altura, olhos e cabelos castanhos e foi vista a última vez quando se despediu de uma amiga e foi para sua casa, aproximadamente às 4 horas da tarde. Os familiares da jovem relataram que neste mesmo horário ela entrou em contato com sua mãe, Viviane, no Brasil.

Rosângela Bragança afirmou que a prima havia ido para Santa Monica (CA) há três semanas e estava em um albergue da juventude, o Banana Bangalow, em Los Angeles (CA). Ainda, conforme informações dos familiares, Julyana morava com a avó em Maryland, onde trabalhava na área de entregas (delivery) por aplicativo. Esta é a terceira vez que ela viaja aos EUA, sendo a primeira vez ocorreu quando tinha apenas 12 anos de idade.

Amigos relatam que Julyana tinha o sonho de se tornar atriz e, por isso, buscava meios de se mudar para a Califórnia. Quando surgiu a oportunidade, ela rapidamente mudou-se para Los Angeles (CA). Viviane disse que a filha estava temporariamente no albergue e que teria se mudado para abrir uma empresa.

“Ela comprou um carro e voltou a trabalhar com o sistema de entrega por aplicativo até conseguir estruturar os seus planos”, disse a mãe, sem detalhar na ocasião o ramo comercial que a jovem planejava iniciar.

Viviane explicou que para se mudar para Los Angeles, a filha conversou com ela e pediu permissão.

“Até aí estava tudo bem e ela sempre me mandava mensagens via WhatsApp para dizer que estava bem”, explicou. “Mas, depois que ela foi para a Califórnia, as coisas começaram a mudar”, acrescentou.

. Perda de contato:

Julyana resolveu deixar a cidade de Los Angeles e se mudar para Santa Monica (CA). A mãe fala que foi neste momento que começou a perder contato direto e constante com a filha.

“Nossa relação começou a mudar e ela não conversava comigo do mesmo jeito. No Dia das Mães, ela mandou uma mensagem e um emoji de uma loira. Ela não faria isso. Tenho certeza de que outra pessoa mandou a mensagem”, afirmou.

A mãe conta que em uma das últimas mensagens a filha “pediu-lhe para contar algo” e disse-lhe que contaria algo que seria difícil acreditar. Angustiada, Viviane perguntou o que era e Julyana respondeu: “Eu consegui. Faço parte deles. Eles me aceitaram e foi uma escolha minha”.

Na ocasião, a mãe perguntou o que significava isso e a filha respondeu apenas: “Holywood”.

Depois que Julyana parou de se comunicar com a família, a mãe pediu ajuda, então, familiares e amigos começaram a buscar por informações nas redes sociais.