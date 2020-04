Itamaraty já auxiliou no retorno de cerca de 15.500 brasileiros

O número é estimado aos brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados até o dia 21 de abril

Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta terça-feira (21), o balanço das ações para o regresso dos brasileiros retidos no exterior, devido às medidas de restrição e cancelamentos de voos de companhias aéreas, causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo os números, cerca de 15.500 brasileiros já retornaram ao País, graças ao apoio das Embaixadas e Consulados.



. Confira o balanço das ações:

. 30 de março – Quito, Equador – 149 brasileiros repatriados

. 1º de abril – Lima, Peru – 168 brasileiros repatriados

. 5 de abril – Bogotá, Colômbia – 173 brasileiros repatriados

. 6 de abril – Joanesburgo e Cidade do Cabo, África do Sul – 237 brasileiros repatriados

. 8 de abril – Cairo, Egito – 117 brasileiros repatriados + 10 passageiros embarcados em conexão em Adis Abeba

. 10 de abril – Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica – 133 brasileiros repatriados

. 10 de abril – República Dominicana, Curaçao, Panamá e Colômbia – 97 brasileiros repatriados

. 14 de abril – Nova Delhi e Mumbai, Índia – 328 brasileiros repatriados (inclui grupo do Nepal)

. 16 de abril – 2 voos de Lisboa, Portugal – 579 brasileiros repatriados.

. 17 de abril – Londres – Paris – São Paulo – 322 brasileiros repatriados do Reino Unido (193), Irlanda (40), França (48), Bélgica (22), Suíça e Luxemburgo (8).

. 18 de abril – Porto, Portugal – 302 brasileiros repatriados.

. 19 de abril – Lisboa, Portugal – 303 brasileiros repatriados.

. 21 de abril – Sydney, Austrália – 291 brasileiros repatriados.

. 21 de abril- Vietnã, Tailândia e Malásia – 368 brasileiros repatriados.

Voos FAB

. 25 de março – Cusco, Peru – 66 brasileiros repatriados.

. 18 de abril – Caracas, Venezuela – 50 brasileiros repatriados, dos quais 38 funcionários da Embaixada e Consulado brasileiros na Venezuela.

. Próximos voos confirmados:

. Lisboa-São Paulo: O voo previsto realizado até o dia 25.

. Maputo – Luanda – São Paulo: previsto até o final desta semana.

Nos países sob “lockdown” (fechados), os voos de repatriação são precedidos de operações de transporte para reunir os brasileiros espalhados fora da cidade de embarque. Na operação da Índia, foram obtidos salvo-condutos para que mais de 300 brasileiros se deslocassem até 16 cidades-ponto-de encontro. Foram organizadas 9 rotas de ônibus para recolhê-los, num total de 5.500 km percorridos. Um grupo de brasileiros no Nepal foi reunido em Katmandu e transportado até Delhi em voo charter.

. Principais retornos por vias terrestres:

. 2 e 3 de abril – Santa Cruz de la Sierra, Bolívia – 788 brasileiros repatriados

. 7, 8, 9 10 e 13 de abril – Cochabamba, Bolívia – 923 brasileiros repatriados

. 2, 7 e 15 de abril – Buenos Aires, Argentina – 257 brasileiros repatriados

. 8 de abril – Rosário, Argentina – 55 brasileiros repatriados

. 10 de abril – Bariloche e Buenos Aires, Argentina – 66 brasileiros repatriados

. 10 de abril – Mendoza, Argentina – 11 brasileiros repatriados

. 14 de abril – Rosário, Argentina – 106 brasileiros repatriados

. 15 de abril – Buenos Aires, Argentina – 122 brasileiros repatriados

. 19 de abril – Salta,Tucumán; San Tiago del Estero; Catamarca; Córdoba; La Rioja e Cruz del Eje, Argentina – 119 brasileiros repatriados

. Auxílio consular:

O Ministério das Relações Exteriores organizou em Brasília (DF) o Grupo Consular de Crise (G-Con), que funciona de forma integrada com as embaixadas e consulados. O grupo tem cinco equipes organizadas por área geográfica, formadas por servidores em Brasília e nos postos.

O MRE também disponibilizou um formulário emergencial de auxílio consular para os brasileiros no exterior que estão sendo afetados pela crise do novo coronavírus.

O Itamaraty tem enviado alertas por meio dos perfis da embaixada ou consulado de cada região, além de informar pelo portal consular. Lá, é possível encontrar informações sobre medidas de restrição de circulação determinadas pelo governo local, voos de volta ao Brasil, medidas de apoio aos brasileiros e contatos dos agentes consulares.