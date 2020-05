Brasil ultrapassa Itália e Espanha nos casos de coronavírus

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou 14.919 novos casos confirmados no sábado (16)

O Brasil ultrapassou a Espanha e a Itália no total de casos confirmados de coronavírus para se tornar o 4º país mais atingido do mundo durante a pandemia. O Ministério da Saúde do Brasil anunciou 14.919 novos casos confirmados no sábado (16), elevando o total para 233.142; o 4º, depois dos EUA, Rússia e Reino Unido.

Os testes em todo o país estão muito atrás da Europa, o que significa que o vírus pode ser mais disseminado do que o que os números realmente representam. O Brasil processou quase 338 mil testes no início da semana passada, com outros 145 mil em análise. Em comparação, Espanha e Itália realizaram aproximadamente 1,9 milhão de testes.

Os casos também estão surgindo no México e no Peru, à medida que a América Latina enfrenta o surto que cresce rapidamente. O México registrou 278 novas mortes no sábado (16), a maior parte de qualquer país do mundo naquele dia. Com o Brasil superando a Espanha e a Itália, antes considerados pontos críticos da pandemia na Europa, o presidente Jair Bolsonaro enfrentará críticas por sua resposta à pandemia.

A revista médica britânica “The Lancet” publicou um editorial no início de maio no qual rotulou Bolsonaro como “a maior ameaça” aos esforços do Brasil para combater a pandemia.

Os governadores do Brasil pressionaram por medidas estritas de isolamento social e quarentena, incluindo o fechamento de lojas e restaurantes. Bolsonaro desafiou esses esforços, argumentando que o pedágio na economia supera em muito os esforços de quarentena. Em 20 de abril, ele se uniu a um protesto pedindo o fim do distanciamento social e a retomada dos decretos da era da ditadura militar.

Após a renúncia de um segundo ministro da Saúde, Bolsonaro postou no Twitter: “Desemprego, fome e miséria serão o futuro daqueles que apóiam a tirania do isolamento total”.

O médico Nelson Teich renunciou após apenas um mês no cargo, protestando contra a abordagem da pandemia por parte de Bolsonaro.

Recentemente, um jornalista perguntou a ele sobre a rápida disseminação do coronavírus no Brasil, à qual o presidente de extrema direita respondeu: “E daí? O que você quer que eu faça?”

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ex-aliado de Bolsonaro, disse que “ninguém pode fazer um trabalho sério com interferência nos ministérios.

“É por isso que governadores e prefeitos precisam liderar a crise da pandemia e não você Senhor presidente”, postou Witzel no Twitter.