Barbeiro que ignorou quarentena pega coronavírus em NY

O caso ocorreu em uma barbearia em Kingston (NY). As autoridades municipais não informaram o nome do profissional e estabelecimento

Um barbeiro que continuou a cortar cabelos em uma barbearia no estado de Nova York nas últimas semanas, violando a ordem de quarentena, testou positivo para coronavírus, de acordo com o Departamento de Saúde Física e Mental do Condado de Ulster.

Em comunicado divulgado na quarta-feira (13), a comissária de saúde do condado aconselhou qualquer pessoa que tivesse cortado o cabelo nas últimas três semanas em uma barbearia na Broadway, na cidade de Kingston (NY), cerca de 32 quilômetros ao norte de Poughkeepsie (NY), a procurar exames para o coronavírus. A declaração não identificou nem o barbeiro nem o estabelecimento.

As empresas não essenciais estão fechadas desde 22 de março sob uma ordem emitida pelo Governador Andrew Cuomo que expirou na sexta-feira (15), quando certas partes do estado que atingiram as métricas de saúde pública exigidas puderam iniciar a reabertura em fases.

Conforme a ordem de quarentena, não é permitido abrir e operar barbearias, salões de beleza, unhas e outros negócios que prestam serviços de cuidados pessoais. A medida visa impedir a disseminação do coronavírus entre a população.

“Estamos tomando medidas extraordinárias para tentar minimizar a propagação desta doença perigosa”, disse a comissária de saúde do condado de Ulster, Dra. Carol Smith. “Saber que uma barbearia opera ilicitamente há semanas com um funcionário positivo do COVID-19 é extraordinariamente decepcionante”.

“Por mais que todos gostássemos de ter um corte de cabelo profissional, esse tipo de contato direto tem o potencial de espalhar dramaticamente esse vírus por toda a nossa comunidade e além”, acrescentou Smith.