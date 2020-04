Baraka encoraja “fechamento total” de Newark às segundas-feiras

A idéia é mostrar solidariedade em toda a comunidade diante do agressivo vírus COVID-19, que está assolando principalmente as comunidades carentes nos EUA

Na sexta-feira (10), o Prefeito Ras J. Baraka pediu a “todos que fiquem em casa” para um fechamento quase completo da cidade de Newark (NJ) às segundas-feiras para chamar a atenção para a gravidade da propagação do coronavírus na comunidade e ajudar a retardar a disseminação da doença. A partir desta segunda-feira, 13 de abril, “Fique quieto às segundas-feiras” acontecerá a cada semana no próximo mês.

“Queremos fechar a cidade inteira”, disse Baraka durante durante sua entrevista na quinta-feira (9) à noite no Facebook Live. “Estamos enviando cartas a todas as empresas pedindo que elas fechem”.

“Estamos dizendo que se você não é um policial, um bombeiro ou uma enfermeira (ou outros trabalhadores médicos na linha de frente) fica em casa”, acrescentou o Prefeito. O “Fique quieto às segundas-feiras” da cidade de Newark não é uma ordem executiva, mas é uma solicitação que desencoraja todas as empresas, exceto os serviços de emergência de saúde, segurança e bem-estar. Por exemplo, as empresas que fornecem comida e abrigo para a população de rua podem operar, mas a cidade está pedindo que as ‘cozinhas de sopa’ limitem suas operações das 11:30 am às 2:00 pm”.

A Prefeitura gostaria que os negócios considerados “essenciais” por ordens executivas anteriores, como lojas de alimentos e farmácias, também fechassem, assim como corporações do centro da cidade e empresas manufatureiras. A idéia é mostrar solidariedade em toda a comunidade diante do agressivo vírus COVID-19, que está devastando especialmente as comunidades de negros e pardos em todo o país.

Houve 2.341 casos do vírus em Newark na sexta-feira (10) e 106 mortes.

“Se continuarmos os negócios como de costume, esses números continuarão a crescer”, alertou Baraka. “Então, estamos pedindo a todos, fiquem em casa, se recolham, permaneçam vivos”, disse ele. “Fique quieto”.

A partir de agora, o Prefeito disse que o “Fique quieto às segundas-feiras” vigorará até 11 de maio.