Autoridades: Teste de imunidade contra o coronavírus estará disponível em breve

Os novos testes de anticorpos mostram se uma pessoa foi infectada anteriormente pelo coronavírus e, portanto, adquiriu algum nível de imunidade

Em breve, estará disponível um teste para determinar a imunidade ao coronavírus em pacientes, informou na sexta-feira (10) o principal especialista em doenças infecciosas dos EUA. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que novos testes de anticorpos, que mostram se uma pessoa foi infectada anteriormente pelo coronavírus e, portanto, adquiriu algum nível de imunidade, estarão prontos em breve.

“Dentro de uma semana, mais ou menos, teremos um número bastante grande de testes disponíveis”, adiantou Fauci.

Ainda não está claro exatamente que tipo de imunidade uma pessoa pode ter ao se recuperar do coronavírus. Os testes de anticorpos poderão ser feitos em paralelo com os testes já existentes, que determinam se uma pessoa atualmente tem o coronavírus, de acordo com Fauci.

“Ainda confiamos nos testes para mostrar que alguém está realmente infectado”, disse Fauci. “Considerando que o teste de anticorpos diz que você foi infectado e se está se sentindo bem, provavelmente está recuperado”.

Fauci também disse que os certificados de imunidade, que podem ser portados por pessoas que testaram positivo para anticorpos, estão sendo discutidos pela força-tarefa de combate ao coronavírus da Casa Branca. Outras nações, como Itália e Reino Unido, estão considerando usar testes de anticorpos para fornecer esses certificados de imunidade a seus cidadãos, um movimento que teoricamente poderia permitir que pessoas imunes começassem a voltar ao trabalho.