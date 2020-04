Autoridades sinalizam possibilidade de “abertura” gradual do país em maio

O surto de coronavírus fez com que a população entrasse em quarentena e o comércio fechasse em todos os EUA

No domingo (12), o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, reconheceu que os EUA sofreu a semana mais mortal desde que o surto de coronavírus assolou o país. Ele lamentou as fatalidades, mas também destacou alguns pontos de otimismo que começaram a surgir durante a pandemia.

“A área metropolitana de Nova York teve uma semana realmente terrível, terrível de sofrimento e morte. No entanto, há indícios de que o surto está começando a se estabilizar, pois no mesmo dia em que a área metropolitana de Nova York teve o maior número de mortes, as internações hospitalares e os casos críticos começaram a diminuir”, explicou Fauci.

“Então, é isso que esperamos. Você sabe, otimismo cauteloso enquanto avaliamos essa queda. Se você observar os padrões de curvas em outros países, nós vemos um declínio acentuado e, em seguida, poderemos começar a pensar em como podemos mantê-lo assim e impedir que ele ressurja, permitindo assim a reentrada gradual de algum tipo de normalidade”, acrescentou.

Fauci observou que o país pode começar a reabrir em áreas que sofreram pequenos surtos. Ele afirmou que algumas partes da economia podem reabrir em maio, entretanto, observou que as condições podem mudar.

“Eu acho que provavelmente poderia começar, pelo menos de algumas maneiras, talvez, no próximo mês. Novamente, é tão difícil fazer esse tipo de previsão, porque esses índices sempre voltam contra você, se isso não acontecer. Talvez, não por você, mas você sabe, por qualquer grupo de pessoas”, disse Fauci.

Ele acrescentou: “Esperamos que, no final do mês, possamos olhar em volta e dizer: ‘OK, existe algum elemento aqui que possamos com segurança e cautela começar a recuar?’ Se assim for, faça-o. Se não, continue a quarentena”.

Na manhã de domingo (12), foram registrados nos EUA mais de 530 mil casos confirmados do vírus COVID-19 e 20.608 mortes relacionadas ao surto.