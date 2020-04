Autoridades confirmam que brasileiro morreu de coronavírus em MA

José Trindade, de 58 anos, natural de Alpercata (MG), morador em Marlborough (MA), foi encontrado morto em 31 de março

Em 31 de março, a comunidade brasileira em Massachusetts foi informada sobre a morte de um de seus membros mais antigos, na época, a suspeita era que teria sido por complicações provocadas pelo Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. José Trindade, de 58 anos, natural de Alpercata (MG), e mais conhecido por “Zebinha”, tinha todos os sintomas, mas após o jornal Brazilian Times publicar a notícia, a família afirmou que a morte teria sido causada por um ataque cardíaco. As informações são do jornal Brazilian Times.

Familiares relataram que antes de sua morte, Zebinha passou 10 dias com fortes dores de cabeça e febre alta. Ele procurou ajuda, mas segundo o irmão Geraldo “Gegê” Trindade, o hospital não o atendeu e pediu para que a família entrasse em contato com um número de telefone.

“Os funcionários não permitiram que nós entrássemos e fomos atendidos dentro do carro. Conversamos usando escritas em cartolinas e nos mandaram ligar para um telefone”, relatou Geraldo.

No sábado, 28 de março, Gegê deixou o irmão em casa, com alimentos, e na terça-feira (31), tentou falar com Zebinha mas não obteve retorno. Então, ele foi à casa do irmão e o encontrou caído. “Quando os paramédicos chegaram, o declararam morto no local”, relatou.

Três dias depois da matéria se publicada, a família informou, com base em laudos do Departamento de Saúde, que a suspeita de coronavírus foi descartada e que Zebinha morreu vítima de parada cardíaca. Entretanto, neste final de semana, mais uma reviravolta ocorreu na história. De acordo com publicações do jornalista Eduardo de Oliveira, as autoridades locais confirmaram que o brasileiro morreu, sim, vítima de coronavírus.

O novo laudo relata como causa da morte a insuficiência respiratória seguida de parada cardíaca e acrescentou que Zebinha testou positivo para Covid-19. Os dados atuais mostram que Marlborough tem duas mortes por Covid-19 e 90 pacientes infectados.