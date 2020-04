Autoridades: 6 mil pacientes com coronavírus receberam alta em hospitais de NJ

Essa foi a primeira vez que autoridades estaduais informaram o número total de residentes que se recuperaram do vírus em hospitais

Embora os casos e as mortes continuem crescendo em New Jersey, mais de 6.300 pacientes com o coronavírus ou suspeitos da doença foram liberados dos hospitais desde 4 de abril, disseram autoridades estaduais na quarta-feira (15). Essa foi a primeira vez que autoridades estaduais informaram o número total de residentes em New Jersey que se recuperaram do vírus depois de tratamentos em hospitais.

“Embora os números que relatamos todos os dias sejam sombrios, mais de 6 mil liberações hospitalares são um sinal de que as pessoas estão melhorando e superando esta doença”, afirmou a comissária de Saúde do Estado, Judith Persichilli, na quarta-feira (15), durante o relatório diário do coronavírus em Trenton (NJ).

O Governador Phil Murphy enfatizou que o número geral de resultados positivos de testes no estado é cumulativo e que, embora 54 mil casos tenham sido relatados em abril, cerca de 17 mil foram confirmados anteriormente e passaram pelo “período de incubação de 2 semanas”.

“Infelizmente, perdemos algumas dessas pessoas”, disse Murphy. “Enquanto vemos o número geral diário de resultados de testes positivos aumentar, também devemos ter em mente que existem centenas, senão milhares, que receberam resultados positivos e agora derrotaram o vírus”.

New Jersey, um estado de 9 milhões de habitantes, já registrou pelo menos 71.030 casos confirmados e 351 mortes pelo coronavírus, anunciaram autoridades estaduais na quarta-feira (15). Apenas Nova York tem mais casos e mortes entre os 50 estados dos EUA. Desde a noite de terça-feira (14), 8.270 pessoas com o vírus ou suspeitas da doença foram hospitalizadas em New Jersey, informaram as autoridades. Entre eles, 1.980 estavam em terapia intensiva e 1.705 em respiradores artificiais.

Esses dados representam um crescimento diário de 3% nas internações e queda de 4% na segunda-feira (13), disse Persichilli.

Entre a noite de segunda e noite de terça-feira, 709 pessoas com o vírus receberam alta dos hospitais, disseram autoridades. Os especialistas informaram que cerca de 85% das pessoas com o vírus apresentam sintomas moderados, enquanto 15%, especialmente os idosos e aqueles com outras doenças, apresentaram casos mais graves.

Recentemente, Murphy informou que há sinais de que a taxa de infecção está diminuindo em New Jersey após semanas de fechamento de escolas, comércio e ordens para que os moradores fiquem em casa. As autoridades também disseram que o pico de hospitalizações por vírus provavelmente será menor, entretanto, no final de abril. O estado tem trabalhado para adicionar milhares de leitos hospitalares para lidar com o aumento, inclusive em hospitais, hospitais improvisados, hotéis e dormitórios de faculdades. Mas Murphy alertou que os casos e as mortes ainda estão aumentando, portanto, os moradores precisam ficar dentro de casa e praticar o distanciamento social para impedir qualquer avanço.

“Fique em casa, se afaste, mantenha o rosto coberto e venceremos esse vírus”, disse o Governador na quarta-feira (15).

Na noite de terça-feira (14), Murphy informou que os moradores poderão estar sob quarentena até junho ou julho. Ele também pediu ao Governo Federal que ajude a fornecer mais suprimentos médicos, incluindo respiradores artificiais e materiais de teste.

“Rapaz, precisamos de ajuda”, disse ele na terça-feira (14).