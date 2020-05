Ator Ruy Ennes enganou jornalistas e inventou carreira, diz site

O artigo detalha que foram pelo menos 20 entrevistas nos últimos 6 anos com notáveis credenciais não comprovadas

Na quarta-feira (27), o website G1 publicou uma matéria na qual revela que o ator carioca Ruy Ennes “conseguiu espaço em sites, TVs e até papel em novela portuguesa mentindo sobre o currículo. Ele cita atuações não comprovadas em séries famosas e em filmes com Tarantino e Tom Hanks”. O artigo detalha que foram pelo menos 20 entrevistas nos últimos 6 anos com essas notáveis credenciais não comprovadas. Entretanto, o Internet Movie Database (IMDb), referência sobre a filmografias de atores, tem apenas um tópico no perfil de Ennes: o clipe “Maluco”, que foi visualizado 21 mil vezes ao longo de 6 anos no YouTube.

O G1 contatou a Universidade de Harvard, onde o brasileiro alegou ter estudado, e o estúdio do filme “Era uma vez em… Hollywood” e ambos não confirmaram o relato dele. Ruy Elias de Jesus Ennes, nome de batismo do ator, garante que atuou no longa-metragem de Tarantino, mas não cita em qual parte e não possui fotografias com o figurino ou no set de filmagens. Ainda segundo o site, até a idade dele seria controversa, pois ao invés de 35 anos ele teria na realidade 41 anos.



“Meus pais me matricularam desde criança em diversas escolas de teatro e de interpretação pelo mundo e, por causa dessa trajetória, vim morar há 10 anos em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Era um sonho, pois o mundo todo está aqui, trabalhando e produzindo por 24 horas”, disse Ennes durante entrevista à edição brasileira da revista Marie Claire, em agosto de 2019.

“Na Actors, conheci muitos produtores que me indicaram para um teste no filme. Também pedi que minha assessoria me indicasse e passei. Foi algo surpreendente estar nesta produção, foi tudo positivo. É o sonho de qualquer ator ter esta oportunidade. Abracei de todas as formas e estou emocionado”, relatou o ator, com relação à obra “Era uma vez… Hollywood”, filme tributo à era de ouro de Tinseltown, na qual ele disse ter interpretado um cowboy.

Ainda segundo o G1, Ennes segue dando entrevistas sobre esses e outros feitos não confirmados. Ele se apresenta como “ator em Hollywood”, sendo que não há prova de que tenha feito filmes lá. O site conversou com Ennes e, apesar das evidências, ele nega que esteja mentindo, entretanto, foram pelo menos 20 entrevistas nos últimos 6 anos com essas notáveis credenciais não comprovadas.

Além disso, o ator também já foi dono de uma agência de viagens e concedeu entrevista para um canal do YouTube sobre o setor hoteleiro do Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Além do vídeo “Maluco” e a novela portuguesa “Ouro Verde”, a única outra produção de Ruy Ennes, encontrada pelo G1 e comprovada com vídeos e fotos, é um programa de variedades no YouTube, gravado nas ruas de New York City e suspenso devido à pandemia de coronavírus que assolou a cidade. A assessoria dele teria informado que o ator foi diagnosticado com o coronavírus, mas que já havia se recuperado.