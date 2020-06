Ator brasileiro estreia na 7ª temporada de Agents of SHIELD da Marvel

O goiano Gabriel Sousa também está no elenco de produções da NETFLIX e Hulu

O ator Gabriel Sousa, de 33 anos, tem se destacado em produções americanas nos últimos anos, na TV e no cinema. Nascido em Goiânia (GO), ele está na nova temporada da série de TV Agents of SHIELD, um sucesso da Marvel exibido nos EUA pelo canal ABC. O brasileiro entra na série a partir do 10º episódio da 7ª temporada, que estreou em 27 de maio.

“Difícil colocar em palavras o quão significante essa conquista foi pra mim. Eu cresci assistindo aos desenhos da Marvel e agora me tornei parte desse universo”, disse Sousa. “As gravações foram em junho e julho do ano passado, e foi incrível trabalhar com toda equipe e elenco, que me trataram com muito carinho. Não posso revelar muito ainda, mas posso dizer que esta vai ser a temporada mais impressionante da série”.

Gabriel vem trilhando uma trajetória em ascensão na capital mundial do cinema, desde quando chegou a Hollywood (CA), há seis anos. Conhecido do público brasileiro por uma publicidade de uma escola de inglês, que viralizou pelo roteiro divertido ao lado de Bruce Willis, Megan Fox, Mike Tyson, e Samuel L. Jackson, ele já acumula trabalhos importantes em grandes estúdios americanos.

Em 2019, Gabriel atuou em 5 séries americanas, incluindo “The Fix” na ABC, “Dollface” e “Veronica Mars”, no Hulu, onde ele contracena com a própria Kristen Bell, que dá vida à protagonista da série. Além de ter feito uma pequena participação em “Unbelievable”, da Netflix, que foi nomeada para 4 Golden Globes. Ainda no ano passado, o ator esteve no elenco do longa-metragem “Among Thieves”, disponível na Amazon Prime.

O brasileiro ainda tem no currículo dublagens em produções conhecidas do grande público. É dele a voz mundial, em inglês, do personagem principal Zhao Yun no game “Dynasty Warriors 9”. Além disso, Gabriel dubla, em português, a série “Chica Vampiro”, na Netflix, e o desenho animado “Kiko”, da ZooMoo Kids no Brasil. Neste momento ele está trabalhando em novas dublagens internacionais para a NETFLIX.

O ator também está se preparando para protagonizar o longa-metragem “Waking Up Dead”, sob a direção do Gary Terracino. O filme tem sido notícia na grande mídia americana, com repercussão na Variety e Hollywood Reporter, por ser uma das primeiras produções a por em prática os novos regulamentos no set de filmagem, por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

“O casting do filme foi feito pelo renomado Kerry Barden (Dallas Buyers Club, Spotlight, The Help, Winter’s Bone), que foi quem me encontrou para o papel principal. É uma grande responsabilidade, por isso não paro de estudar para construir o ‘Danny Maldonado’, personagem principal do longa”, revela o brasileiro.

Apaixonado por cinema desde criança, Gabriel considera que sua própria personalidade foi formada tendo personagens de filmes como exemplos. A inspiração para ser ator veio após assistir a lenda do cinema Marlon Brando em “Guys and Dolls” (1955).

Com diversos cursos e estudo de técnicas de teatro, Sousa é atualmente um dos talentos brasileiros mais requisitados em Hollywood, e acaba de entrar para a Alan Siegel Entertainment, conhecida agência de talentos na Califórnia, que também tem em seu casting o ator Selton Mello.