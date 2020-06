Atlantic City permite consumo de bebidas alcoólicas em calçadão

O Prefeito de Marty Small Sr. assinou uma ordem executiva que permite o consumo de álcool ao ar livre em áreas determinadas

A Prefeitura de Atlantic City (NJ) aprovou uma ordem executiva que autoriza o consumo de bebidas alcoólicas ao ar livre em determinados lugares. Os dias ensolarados e a brisa constante permitiram que os residentes e visitantes de Atlantic City tivessem a oportunidade de fazer algo proibido há um bom tempo: Consumir álcool no calçadão.

“É incrível beber no calçadão”, disse Crystal Ronaldo, de Tuckerton (NJ), que na noite de sexta-feira (12) estava sentado com amigos em cadeiras de madeira em frente ao bar perto do Showboat Hotel & Apartments. “Fiquei presa em casa por muito tempo. É muito bom ter outras pessoas trazendo a sua bebida e não tendo que ir à loja de bebidas para comprar coquetéis e cerveja”.

A mudança ocorre depois que o prefeito de Atlantic City, Marty Small Sr., assinou uma ordem executiva na segunda-feira (8), permitindo o consumo público de álcool, que entrou em vigor na sexta-feira (12). A decisão ocorreu em reação à reabertura em fases do Governador Phil Murphy após a quarentena provocada pela pandemia de coronavírus, que permitirá refeições ao ar livre, com restrições.

“Parece que haverá pessoas que sairão e cuidarão para manter tudo funcionando”, acrescentou Jenna Santiago, amiga de Ronaldo.

“Foi um ótimo dia para abrir. O movimento não tem parado ”, disse Mackenzie Muszynski, do The Surf Bar. “Todo mundo parece concordar com os regulamentos que temos que seguir. Nós pensamos que seria um pouco menos do que esperávamos, mas foi um ótimo dia para nós”.

A ordem executiva permanecerá em vigor até que as restrições a bares e restaurantes sejam suspensas ou 7 meses após o término do estado de emergência, o que durar mais tempo.