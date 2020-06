Asbury Park desafia governador e  permitirá refeições dentro de restaurantes

A decisão de abrir os estabelecimentos, com limitações, foi tomada pelo Conselho Municipal

Em uma medida contrária à mais recente ordem executiva do Governador Phil Murphy, a cidade de Asbury Park (NJ) permitirá que seus restaurantes ofereçam refeições internas limitadas pela primeira vez desde que os restaurantes do estado foram proibidos de permitir que os clientes jantassem dentro durante a pandemia de coronavírus. O Conselho Municipal de Asbury Park aprovou uma resolução na quarta-feira (10) à noite, permitindo que os restaurantes ofereçam refeições internas em 25% da capacidade do prédio ou 50 pessoas, o que for menor, a partir da segunda-feira (15).

A diretriz fazia parte de uma resolução maior que permite refeições e vendas de varejo ao ar livre. A vice-prefeita de Asbury Park, Amy Quinn, compartilhou as notícias em sua página do Facebook na noite de quarta-feira (10), publicando um artigo escrito pelo jornal local The Coaster, que primeiro relatou a história.

“A menos que o Governador suspenda, nossos negócios têm muito o que fazer antes de segunda-feira, 15 de junho”, disse Quinn.

Murphy anunciou na terça-feira (9) que o limite do estado para reuniões internas foi alterado de 10 para 50 pessoas ou 25% da capacidade de um prédio, o que for menor, imediatamente, sob uma nova ordem executiva. Todos as pessoas ainda devem usar coberturas para o rosto e ficar a um metro e meio de distância, disse o Governador.

Enquanto o jantar ao ar livre em restaurantes e bares será permitido a partir de segunda-feira (15), com limites, quando o estágio 2 do plano de reabilitação multifásico do estado começar, Murphy disse especificamente que o jantar no interior dos estabelecimentos ainda não recebeu sua aprovação.

“Espero que possamos jantar dentro de restaurantes mais cedo ou mais tarde, mas ainda não chegamos lá”, disse ele.

Murphy não detalhou parâmetros específicos que o estado alcançou ao suspender progressivamente as restrições em New Jersey, 2º foco de mortes e casos de coronavírus nos EUA. Em vez disso, ele apontou para a queda geral no número de novos casos, mortes e hospitalizações, bem como uma diminuição constante no índice de infecção pelo vírus.