Após polêmica, Trump deixará decisão de abertura econômica aos estados

As diretrizes do governo Trump para reabrir a economia dos EUA darão recomendações aos governos estaduais sobre quando relaxar o fechamento de negócios, reconhecendo efetivamente que a decisão final cabe aos governadores individualmente. Anteriormente, o Presidente gerou polêmica ao dizer durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, no início da semana, que somente ele tinha autoridade para reabrir a economia do país, impactada gravemente pela pandemia de coronavírus. A Constituição dos EUA determina o contrário.

“O dinheiro é responsabilidade dos governadores”, disse uma autoridade sênior do governo envolvida no assunto. Durante uma teleconferência com vários governadores estaduais, na quinta-feira (16), Trump também enfatizou que os governadores terão autoridade para reabrir empresas locais quando acharem conveniente.

“Vocês tomarão as decisões”, disse Trump. “Estaremos ao seu lado e abriremos nosso país”.

As diretrizes detalham as etapas que os estados devem adotar para abrir empresas e escolas, dependendo da gravidade dos surtos de coronavírus em diferentes áreas. Elas contam com o apoio de autoridades de saúde, incluindo a Dra. Deborah Birx, coordenadora da Força-Tarefa de Coronavírus da Casa Branca, e o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.

Na semana passada, Trump afirmou que somente ele tinha a autoridade máxima para reabrir as economias dos estados, mesmo que todos os fechamentos de empresas e escolas tenham sido promulgados pelos governos estaduais.

“Com o objetivo de criar conflito e confusão, alguns na mídia falsa informam que é uma decisão dos governadores abrir os estados, não do presidente dos Estados Unidos e do governo federal … isso está incorreto”, Trump postou no Twitter na segunda-feira (13). “É uma decisão do presidente”.

Os comentários receberam críticas partidárias, inclusive do senador da Flórida, Marco Rubio. “A Constituição e o bom senso ditam que essas decisões sejam tomadas no nível estadual”, postou ele no Twitter.