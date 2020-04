Apesar do surto, Jacksonville reabre praias na Flórida

Atividades recreativas, como corrida, ciclismo, caminhada e natação serão permitidas durante a reabertura, informou o site da cidade

Na tarde de sexta-feira (17), praias e parques em Jacksonville (FL) reabriram, à medida que mais estados consideram a flexibilização das restrições para combater a pandemia de coronavírus. A atmosfera em Jacksonville Beach não era de cautela em meio à pandemia mundial. Multidões aplaudiram e lotaram a praia quando a polícia retirou as barreiras. As pessoas foram vistas nadando, andando de bicicleta, surfando, correndo e pescando.

O distanciamento social parecia ser a última coisa que alguém pensava na sexta-feira (17). Alguns moradores disseram que não poder ir à praia era “tortura”. Muitos portavam toalhas, refrigeradores e bronzeavam-se ao sol. Poucas pessoas usavam máscaras.

As praias estarão abertas das 6:00 am às 11:00 am e das 5:00 pm às 8:00 pm, diariamente, com algumas restrições, de acordo com o site de Jacksonville. Atividades recreativas, como corrida, ciclismo, caminhada e natação serão permitidas durante a reabertura, informou o site da cidade.

O website da cidade ressaltou que atividades como banhos de sol ou qualquer tipo de atividade em grupo não serão permitidas nas praias durante o horário restrito e itens como toalhas, cobertores, cadeiras, geladeiras e churrasqueiras não serão permitidos no local.

As praias e os parques do Condado de Duval abrem hoje, das 5:00 pm às 8:00 pm, é apenas para a prática de exercícios, sem cadeiras, geladeiras, banhos de sol, toalhas e cobertores estendidos para sentar. Apenas exercícios são permitidos.

“Este pode ser o começo do caminho de volta à vida normal”, disse o Prefeito Lenny Curry. “Por favor, respeite e siga estas limitações. Fique atento às diretrizes de segurança e a segurança de seus vizinhos”.

As pessoas estavam empolgadas por poder voltar às praias. “Estou pensando em andar de bicicleta ou surfar”, disse Elliott Toney.

Entretanto, nem todo mundo pensou que reabrir as praias fosse uma boa idéia. “Há um potencial para o vírus se espalhar no ar, então, acho que é um risco”, disse Lisa Mancini.

As autoridades não vacilariam em retirar os banhistas que não cumprirem as regras de distanciamento social e as restrições na praia, alertou a prefeita de Atlantic Beach, Ellen Glasser, em entrevista coletiva na sexta-feira (17).

“Este não é o momento para descansar. Este não é o momento para festejar. Este é o momento em que você precisa se exercitar, seguir em frente e depois voltar para casa”, disse Glasser.

Os parques retomarão ao horário regular, mas a ordem municipal que limita as aglomerações a menos de 50 pessoas permanece em vigor.