Anthony Campos cria Associação Civil em Newark

A ACCA é uma organização sem fins lucrativos

O ex-chefe de polícia de Newark Anthony Campos criou uma entidade sem fins lucrativos, a ACCA, divulgada pela primeira vez em suas redes sociais.

O objetivo da entidade é implementar atividades de cunho educacional, informando, promovendo e assistindo os residentes da cidade. Para tanto, Campos firmou parcerias com outras organizações e empresas locais, tornando a ACCA uma voz ativa dentro da comunidade.

“Durante toda a minha carreira no Departamento de Polícia da cidade de Newark eu tive uma grande alegria em poder ajudar minha a comunidade. A ACCA é uma maneira que encontrei para continuar dando assistência aos residentes desta cidade que considero meu lar. Estou feliz com o número de cidadãos e líderes comunitários que já abraçaram a ACCA e nossa missão. Nós iremos fazer a diferença no Ironbound, disse Campos em press release enviado ao Brazilian Voice.