Amigos fazem campanha para trasladar corpo de brasileiro

Adilson Gaivota faleceu por conta de um mal súbito

No dia 06 de abril, o mogimiriano Adilson França Sampaio Júnior, mais conhecido como Adilson Gaivota, de 39 anos, faleceu por conta de um mal súbito. Ele estava na cidade de Los Angeles (Califórnia) e havia se mudado para os Estados Unidos há alguns anos.

De acordo com Mary Barros, os amigos vão lembrar com amor a vida de Adilson, pois era uma pessoa alegre e estava sempre disposto a ajudar o próximo. Ela, que está a organizar uma campanha para o translado do corpo ao Brasil, disse que recebeu centenas mensagens de carinho dando apoio à família e aos amigos. “Ele era uma pessoa bastante conhecida”, acrescentou.

Ela acrescentou que não sabia o quanto ele era querido e que após a sua morte, as pessoas foram surgindo e destacando tudo que Adilson fez por elas. “São inúmeros os relatos de pequenos e grandes gestos de amor e caridade que ele fazia. Eu teria de escrever muitas páginas para contar todas essas histórias”, disse

A campanha que foi iniciada por Mary tem o objetivo de arrecadar a quantia de US $10 mil e até a noite de terça-feira, dia 21, havia sido doado pouco mais de US $6 mil. Quem quiser ajudar pode acessar o link https://bit.ly/3czaoZl e fazer uma doação de qualquer valor. As informações são do Brazilian Times.