Amigos fazem campanha para pagar funeral de brasileiro que cometeu suicídio

Nos últimos dias a comunidade brasileira que vivem em New York foi surpreendida com uma triste notícia: o falecimento de um membro querido, conhecido como Aguinaldo Gui. Ele tinha 50 anos de idade, era casado com Cibele, pai de uma jovem de 20 anos, Skarlet, trabalhava com hardwood floor.De acordo com relatos de familiares, Aguinaldo era dependente químico e estava com depressão. Na noite do acontecido ele “saiu de casa às 7h40min da noite sem falar nada para ninguém e se jogou de um viaduto que fica 20 minutos caminhando de sua casa”, explicou o primo dele, Wallace.Wallace o considerava um irmão e está bastante abalado. O corpo está na funerária, vai ser cremado e as cinzas serão enviadas para a família no Brasil. Para ajudar a arcar com as despesas, a família criou uma campanha no site GoFoundMe. O objetivo é arrecadar US $ 15.000 e até a noite dessa terça-feira, dia 19, havia arrecadado US $ 7.050. Para realizar uma doação é só clicar no link: http://bit.ly/390koMd Quem desejar prestar as últimas homenagens, elas serão realizadas no sábado, 23, das 5 da tarde as 8 da noite. Endereço: 61-40 Woodhaven Boulevard Rego Park NY 11374VelórioVelório vai acontecer no sábado, dia 23, às 5:00 pm até as 8:00 pm, no Leo F. Kearns Funeral Home, localizado no 61-40 Woodhaven Boulevard, Rego Park, em New York.

Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. De acordo com o mesmo órgão, o Brasil é o segundo com maior número de depressivos nas Américas, com 5,8% da população, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% de depressivos. A doença afeta 4,4% da população mundial.

As informações são do Brazilian Times.