Amigos fazem campanha para família brasileira recém-chegada pelo México

Até à tarde de terça-feira (14), a campanha online arrecadou US$ 615

O imigrante Marco Alvarenga, morador em Marlborough (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/f/familia-que-chegou-agora-pelo-mexico; cujo objetivo é angariar US$ 3 mil para ajudar uma família de brasileiros, a qual cruzou clandestinamente a fronteira entre os EUA e México. Até à tarde de terça-feira (14), foram arrecadados US$ 615. Mais detalhes sobre a família não foram informados.

“Galera, venho aqui pedir ajuda seja qualquer quantidade para uma família que chegou pelo México, pai mãe e 2 crianças. Eles chegaram há 1 mês e agora estão sem trabalho algum devido à situação (decorrente) do coronavírus. (Eu) acredito que com um pouco de cada um podemos fazer a diferença. Eles também precisam de colchão, qualquer tipo de utensílios domésticos. Vamos ajudar, (pois o) amanhã não nos pertence”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Nos EUA, o coronavírus também fez várias vítimas fatais na comunidade brasileira. Na noite de sábado (4), Paulo de Andrade Lage, de 54 anos, natural de Alpercata (MG), morador em Newark (NJ), faleceu em decorrências de complicações provocadas pelo coronavírus. Ele residia na Napoleon St., no bairro do Ironbound, e realizava periodicamente o tratamento de hemodiálise numa clínica localizada na South Street, no mesmo bairro. A equipe médica, parentes e amigos especulam que ele possa ter adquirido o vírus fatal durante o tratamento e, consequentemente, a proximidade física com outros pacientes também debilitados; devido à baixa imunidade biológica.

Já na tarde de domingo (5), Liana Sá, de 55 anos, natural do Rio de Janeiro, moradora no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), tornou-se mais uma vítima fatal do surto de coronavírus que assola os EUA. Segundo amigos, a brasileira, que atuava como paramédica do Watchung Rescue Squad, foi diagnosticada recentemente, através do teste rápido, com a doença e estava em casa de quarentena. Entretanto, na segunda-feira (30), o estado de saúde dela se agravou e, então, foi levada a um hospital local, na terça-feira (31), onde ficou internada até à tarde de domingo (5), às 5:30 pm, quando faleceu.