Amiga faz campanha para mãe de brasileira assassinada na Califórnia

Apesar de não ter o corpo encontrado até o momento, as autoridades dos EUA consideram o caso da mineira Ana Paula Braga, de 24 anos, homicídio. Os supostos assassinos confessaram o crime após terem fugido dos EUA e buscarem refúgio no Espírito Santo, até serem denunciados e detidos pelas autoridades locais. Após o crime, eles teriam filmado o cadáver da brasileira, roubado o celular dela e debochado da vítima, em Santa Mônica (CA).

Na segunda-feira (1), Francielle Barros, amiga de Ana Paula, iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/CasoAnaBraga, cujo o objetivo é angariar US$ 30 mil para ajudar a mãe da vítima, Delma Felix, que dependia financeiramente da filha, devido a problemas de saúde. Até à tarde de sexta-feira (5), haviam sido arrecadados US$ 470.

“Meu nome é Francielle Barros. Minha melhor amiga a Ana Paula Braga, 24 anos, filha única, mudou-se para os Estados Unidos para correr atrás do sonho de dar uma vida melhor para o filho dela. Ana Paula tinha uma personalidade contagiante, ela era linda por fora e por dentro, cheia de vida, era uma mãe e também uma filha dedicada. Ana Paula trabalhava como motorista da Uber na Califórnia, era uma batalhadora!

Ana Paula pagava o aluguel, alimentação e remédios para mãe dela, enfim, ela era financeiramente responsável para com o pagamento de tudo relativo à mãe, visto que a mãe, por problemas de saúde, não pode trabalhar. Infelizmente, em Janeiro de 2020 a Ana Paula foi assassinada em Santa Monica, nos EUA. O corpo da mesma não foi encontrado até hoje, porém o caso dela está sendo tratado como homicídio pela polícia de Los Angeles. Os acusados da morte da Ana Paula são dois brasileiros, que após o assassinato, fugiram para o Brasil.

(Eles) foram presos pela polícia brasileira e encontram-se presos até a presente data. A polícia brasileira está trabalhando em conjunto com a polícia americana no caso do homicídio da Ana Paula.

Ana Paula carinhosamente chamava a mãe dela de “mamadi”, telefonava todos os dias para mãe dela para pedir a “benção”. Ana Paula iria levar a mãe, Dona Delma Félix, para os EUA para morar com ela em fevereiro de 2020, porém Ana Paula foi assassinada semanas antes da chegada da mãe. Com a morte da filha, a Dona Delma não teve mais como continuar pagando aluguel e praticamente está morando na rua. Ela dependia da Ana Paula para praticamente tudo, hoje, ela se encontra sem moradia e sem condições de arcar com a compra de alimentos e medicamentos.

As dificuldades terríveis que acompanham o enfrentamento da morte da filha se tornam ainda mais pronunciadas quando a Dona Delma se vê diante das incertezas do dia de hoje e não vê futuro algum para o dia de amanhã, mas nós podemos minimizar essa dor, ajudando a Dona Delma a ter um lar. Meu objetivo e do time que me está ajudando, será para arrecadar dinheiro suficiente para a compra de uma modesta casa para ela, em Betim, Minas Gerais, devolvendo assim a ela, a dignidade de ter uma moradia, porque além da mesma estar passando por um grande sofrimento por ter perdido a filha, a Dona Delma hoje encontra-se em uma situação financeira muito difícil, e sobrevivendo da caridade de terceiros.

Nenhuma quantia de dinheiro aliviará a dor da perda da filha, mas minimizar parte do estresse financeiro ajudará imensamente a mãe da Ana Paula neste momento. Venho aqui pedir à comunidade brasileira dos Estados Unidos, do Brasil e até de outros países, para que vocês contribuam com qualquer quantia, para que o objetivo de comprar um apartamento para a Dona Delma possa ser realizado. Eu sozinha não conseguirei fazer diferença na vida da mãe da minha amiga Ana Paula, porém nós todos unidos, poderemos ajudar a vida dela ser transformada. Ana Paula e sua mãe compartilhavam um vínculo incrível e a dor no coração dela é tão difícil de suportar…. porque, como o corpo ainda não foi encontrado, nem pode enterrar o corpo da filha. Todos os fundos arrecadados aqui, serão totalmente direcionados para a sobrevivência da Dona Delma Félix.

Agradeço imensamente! Você poderá assistir à entrevista dada pela Dona Delma ao jornalista Thathyanno Dessa e a cobertura do assassinato da Ana Paula, pela mídia brasileira e americana. Obrigada a todos, por favor compartilhe esta página do GoFundMe com seus amigos e familiares. Este movimento está sendo organizado pelo grupo UnidosPelaDonaDelmaFelix”, postou Francielle no GoFundMe.com.